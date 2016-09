Bombenexplosion in Manhattan Polizei nimmt Verdächtigen fest

Die Polizei hat nach offiziellen Angaben am Montag Ahmad Khan Rahami festgenommen. Der US-Amerikaner afghanischer Herkunft wurde wegen eines Bombenanschlags in New York mit 29 Verletzten und mehrerer selbst gebauter Sprengsätze in New Jersey gesucht.

Die New Jersey State Police hatte am Montag einen Fahndungsaufruf veröffentlicht, der Rahami mit beiden Fällen in Verbindung bringt. Der 28-Jährige wurde nach Polizeiangaben in Afghanistan geboren. Er sei vermutlich bewaffnet und gefährlich, hieß es vor der Festnahme.

Fernsehbilder zeigten den Verdächtigen auf einer Trage liegend in Obhut der Polizei. Er war bei Bewusstsein und hatte mehrere Verletzungen. Rahami hatte hat nach Angaben des Bürgermeisters von Linden (New Jersey) im Durchgang einer Bar geschlafen und wurde von einem Passanten entdeckt. Als die alarmierte Polizei den Schlafenden habe wecken wollen, sei es zu einem Schusswechsel gekommen, sagte Bürgermeister Derek Armstead. Rahami sei ins Bein getroffen worden und ein Polizist in seine schusssichere Weste. Ein zweiter Polizist sei durch Glassplitter verletzt worden.

US-Präsident Barack Obama sagte den Sicherheitskräften seine Unterstützung zu. Sie könnten bei den Ermittlungen mit jeglicher Unterstützung der Bundesbehörden rechnen, sagte Obama in New York. Er bedankte sich zugleich bei der Polizei. Diese arbeite rund um die Uhr daran, die Sicherheit der Bevölkerung sicherzustellen.

Der Sender NBC berichtete, der Anschlag und die gefundenen Sprengsätze hätten keine direkte Verbindung zum "Islamischen Staat". NBC berief sich auf mehrere Quellen in Ermittlerkreisen. Man könne zwar nicht ausschließen, dass der oder die Täter vom IS inspiriert gewesen seien, aber es gebe keinerlei Anhaltspunkte für so etwas wie einen Auftrag.