Anschlag in Stockholm Tatverdacht gegen Usbeken erhärtet sich

Drei Tage nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Stockholm ist die Polizei davon überzeugt, den Angreifer geschnappt zu haben. Der festgenommene Usbeke sei "mit großer Sicherheit" der Täter, sagte Reichspolizeichef Dan Eliasson. Der Mann stehe unter Mord- und Terrorverdacht.

Es lägen vielfältige Beweise vor, dass der 39-Jährige der Fahrer des Anschlagsfahrzeuges gewesen sei, sagte auch Mats Lövfing, Chef der schwedischen Bundespolizei. Darauf deute die Auswertung der Fotos und Kameraaufnahmen sowie die Erkenntnisse aus den Verhören des Mannes hin. "Ich kann sagen: Wir sind uns sicher, dass wir den Fahrer des Lastwagens haben", so Lövfing. Die Schuld müsse natürlich die Justiz feststellen. Lövfing sagte, er sei "überzeugt und sicher", dass der Mann auch nach der Haftprüfung am Dienstag in Haft bleiben werde.

Im Video: Mutmaßlicher Täter sollte abgeschoben werden

Die Polizei geht davon aus, dass der Usbeke am Freitagnachmittag mit einem gestohlenen Lkw erst in einer großen Einkaufsstraße in eine Menschenmenge fuhr und den Wagen dann in ein Einkaufszentrum lenkte. Dabei wurden vier Menschen getötet und 15 weitere verletzt. Der Fahrer flüchtete. Am Freitagabend nahm die Polizei dann den Usbeken fest.

Der Mann soll auf Bildern, die in der Nähe des Tatorts aufgenommen worden waren, zu sehen sein. Die Ermittler gehen von einem terroristischen Motiv aus. "Die Umstände weisen auf eine Absicht hin, unserer Bevölkerung zu schaden und für Angst und Schrecken zu sorgen", hatte Staatsanwalt Hans Ihrman am Samstag gesagt. Zunächst hatte keine Terrororganisation den Anschlag für sich reklamiert.

Wenig Details zu weiterem Verdächtigen

Über einen zweiten Verdächtigen gab die Polizei bei der Pressekonferenz nur wenig bekannt. Der Mann war am Sonntag festgenommen worden. Ob oder inwiefern er an der Tat beteiligt gewesen ist, sei noch unklar. Der Mann sei "zu einem geringeren Grad" verdächtig und werde weiter befragt.

In Schweden wurde am Montag der Opfer des Anschlags gedacht. Auch die Königsfamilie um König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia sowie Mitglieder des Reichstages nahmen an der Schweigeminute in Stockholm teil. "Wir werden uns dem Terror nie ergeben. Wir werden das gemeinsam durchstehen", sagte Regierungschef Stefan Löfven.