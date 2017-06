Anschlag in London Was wir über die drei Attentäter wissen

Der dritte Mann ist erkannt - und in diesem Fall führt die Spur nach Italien. Nach Khuram Butt und Rachid Redouane ist die Identität des letzten Attentäters von London durch britische Behörden bestätigt. Demnach handelt es sich um den 22-jährigen Youssef Zaghba.

Der Mann war italienischer Staatsbürger und gebürtiger Marokkaner. Italienischen Medienberichten zufolge war Zaghba im März 2016 an einem Flughafen in Bologna aufgehalten worden, als er in ein Flugzeug in die Türkei auf dem Weg nach Syrien steigen wollte.

Zuletzt soll er in einem Restaurant gearbeitet haben, der britischen Polizei war Zaghba nach eigenen Angaben unbekannt. An diesem Punkt besteht noch Klärungsbedarf: Die italienischen Behörden wollen die Briten damals über Zaghbas Reisepläne informiert haben. Dies weist die Polizei in London jedoch zurück. Der Mann sei nicht unter geheimdienstlicher Beobachtung gewesen.

Die anderen beiden Attentäter Butt und Redouane wurden bereits am Montag von den britischen Behörden identifiziert. So gilt der 27-jährige Butt als Anhänger der verbotenen islamistischen Gruppe al-Muhajiroun und ihres Hasspredigers Anjem Choudary, der mit mehr als 100 britischen Terrorverdächtigen in Verbindung stehen soll. Butt war der Londoner Sicherheitsbehörde MI5 bereits seit 2015 bekannt.

Laut Anti-Terror-Chef Mark Rowley hatte man Butt allerdings als nachrangig eingestuft, da keine Belege dafür gefunden wurden, dass er einen Anschlag plane. Die Londoner Behörde MI5 steht seitdem massiv unter Druck. Londons Bürgermeister Sadiq Khan hatte das MI5 zu einer schnellen Aufklärung aufgefordert.

Butt lebte im östlichen Londoner Stadtteil Barking und arbeitete für die Londoner Verkehrsbetriebe. Nachbarn haben den Sohn pakistanischer Eltern, der in England aufwuchs, als Arsenal-Fan mit einem Londoner Akzent beschrieben. Bekannte in seinem Fitness-Studio oder der örtlichen Moschee kannten Butt als Abu Zaitan. Zuletzt war Butt laut "Guardian" vor einem Monat auffällig geworden, als er Passanten dazu bringen wollte, nicht zur Wahl zu gehen.

Im vergangenen Jahr war Butt in der britischen Fernsehdokumentation "Die Dschihadisten von nebenan" zu sehen gewesen. Dieser Umstand sorgt in den britischen (Boulevard-)Medien für scharfe Vorwürfe in Richtung der Sicherheitsbehörden. "Warum haben sie den Dschihadisten aus dem Fernsehen nicht gestoppt?", titelte etwa "The Sun". Der "Daily Mirror" schrieb: "Wie zur Hölle konnte er ihnen durch die Lappen gehen?" Außenminister Boris Johnson sagte, die Behörden müssten sich diese Fragen gefallen lassen.

Der zweite London-Bridge-Attentäter Rachid Redouane war ein marokkanisch-libyscher Konditor. Redouane hatte bis vor Kurzem in Dublin gelebt, war jedoch ebenfalls nach Barking gezogen. Der 30-jährige Redouane nutzte zudem das Pseudonym Rachid Elkhdar. Er war der Polizei vorher nicht bekannt.

Die Ermittler haben zudem bei einer Wohnungsdurchsuchung einen weiteren 27-jährigen Mann in Barking festgenommen. Zuvor hatten die Behörden sieben Frauen und fünf Männer, die ebenfalls im Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen worden waren, wieder freigelassen.

Trump und Khan: Streit um Londoner Anschläge

Während die Ermittlungen zu möglichen weiteren Hintermännern weitergehen, wird über die möglichen Auswirkungen der Tat vom Samstag auf die nahende Parlamentswahl spekuliert - nicht zuletzt wegen der teils extrem kritischen Medienberichte. Nach dem Anschlag auf die Musikarena von Manchester hatte es in den Umfragen keinen deutlichen Trend zugunsten der regierenden Konservativen gegeben. Stattdessen konnte die eigentlich schon abgeschlagene Labour-Partei den Rückstand weiter verkürzen.

International wurde die Attacke mit Bestürzung aufgenommen, aus vielen Ländern kamen Beileidsbekundungen. US-Präsident Donald Trump allerdings zog es vor, sich in ein Wortgefecht mit dem Londoner Bürgermeister Sadiq Khan zu begeben.

Trump hatte eine Aussage Khans fehlinterpretiert und schrieb auf Twitter: "Mindestens sieben Tote und 48 Verletzte bei einem Terroranschlag und Londons Bürgermeister sagt, es gäbe 'keinen Grund, alarmiert' zu sein." Dabei hatte sich Khans Mahnung auf den verstärkten Polizeieinsatz auf Londoner Straßen bezogen.

Khan sagte CNN daraufhin, er habe keine Zeit, auf die Tweets von Trump zu reagieren. "Wenn man eine besondere Beziehung pflegt, ist es nichts anderes als eine gute Freundschaft. Man hält zusammen in Zeiten der Not, aber man sagt auch, wenn der andere falsch liegt. Und es gibt viele Dinge, bei denen Donald Trump falsch liegt."

Im Januar hatte sich Londons Bürgermeister gegen einen Staatsbesuch des US-Präsidenten ausgesprochen, nachdem dieser ein Einreiseverbot für sieben muslimische Staaten durchgesetzt hatte.