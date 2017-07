Reaktionen auf Scaramucci "Kürzeste Rundfahrt in der politischen Geschichte"

Das war selbst für die chaoserprobten Washington-Beobachter eine überraschende Nachricht: Nach nur zehn Tagen hat Donald Trump seinen Kommunikationsdirektor Anthony Scaramucci entlassen. Der US-Präsident äußerte sich nur kurz. Bevor er Scaramucci entließ, schrieb er, im Weißen Haus herrsche kein Chaos. Danach verkündete er: "Ein großartiger Tag im Weißen Haus!" Hier ein Überblick über Reaktionen von Journalisten, Politikern und Prominenten.

"Der neue Stabschef behauptet seine Autorität und feuert Anthony Scaramucci", schreibt die "New York Times". Ex-General John Kelly ist gerade erst als Stabschef vereidigt worden - und schon an seinem ersten Tag im Weißen Haus habe er seinem Umfeld mitgeteilt, dass er "militärische Disziplin" im West Wing einführen werde, heißt es in dem Artikel.

Auch die "Washington Post" schreibt, Kelly habe "seine Muskeln spielen lassen". Die Entlassung sei ein klares Zeichen dafür, dass der ehemalige Marine-General die Macht bekommen habe, die schwierige Situation in der Regierungszentrale zu managen. "Trumps Bereitschaft, Scaramucci zu entlassen - den er erst zehn Tage zuvor eingestellt hatte - wird von vielen im West Wing als ein Hinweis darauf gesehen, dass er dringend Ordnung schaffen will und Kelly die Werkzeuge dafür in die Hand gibt."

Es sei womöglich die "kürzeste Rundfahrt in der politischen Geschichte" gewesen, schreibt William D. Cohan für "Vanity Fair". Wenn Scaramucci clever sei - "und das ist er" - dann werde er aus seinen Fehlern lernen. Seine "demütigende Hinrichtung" finde in aller Öffentlichkeit statt. Es seien Fehler gemacht worden. "Trump zu vertrauen, ihm beizustehen, war wohl der größte Fehler."

Der US-amerikanische konservative Publizist John Podhoretz nannte den 31. Juli den "Tag, an dem John Kelly Präsident wurde". In der "New York Post" schreibt er wenig später - nachdem die US-Regierung Sanktionen gegen Venezuelas Präsident Maduro erhoben hatte - dass sich das Weiße Haus gewandelt habe, "von komplett verrückt zu... normal".

Auf der konservativen Website "The Federalist" wird berichtet, "warum die Entlassung von Scaramucci für Donald Trump eine gute Nachricht sein könnte". Falls man ein Trump-Fan sei, und nach dem Guten der ganzen Sache suche, dann könnte man sich wohl daran erwärmen, dass John Kelly das Problem nicht länger hat schwelen lassen, schreibt David Harsanyi.

Adam Schiff, Mitglied der US-Demokraten und im US-Repräsentantenhaus, bedankte sich bei Scaramucci für dessen Dienst - mit ironischem Unterton: "Ich spreche für eine dankbare Nation wenn ich sage 'Sollten das tatsächlich nur 11 Tage gewesen sein?!?'"

Der Kommunikationsdirektor von Ex-Präsident Barack Obama äußerte sich ebenfalls bei Twitter: Um zum jährlichen Treffen der Kommunikationsdirektoren eingeladen zu werden, müsse man mindestens drei Wochen im Amt gewesen sein, schreibt Dan Pfeiffer. "Das ist bedauerlich für den Mooch". Mooch ist der Spitzname, den Scaramucci verpasst bekommen hat.

Auch im Fernsehen war Scaramucci natürlich Thema. "Late Show"-Moderator Stephen Colbert verglich die Entlassung mit einer der zahlreichen Köpfungen in der TV-Serie "Game of Thrones" und sagte weiter: Scaramucci habe ja angekündigt, dass er jeden entlassen werde - "und ich muss sagen, er hat geliefert". Auf seiner Abschiedsfeier könnten noch Reste des Kuchens ausgegeben werden, den es zur Begrüßung gegeben habe.

TONIGHT: A dejected Stephen Colbert feels like he’s been front-stabbed in the heart after learning of The Mooch’s resignation. #LSSC pic.twitter.com/Ttmlk1ujJw — The Late Show (@colbertlateshow) 1. August 2017

Colberts Kollege von der "Daily Show", Trevor Noah, erinnerte daran, dass Scaramucci zwar vor zehn Tagen schon als Kommunikationsdirektors ernannt wurde. Sein offizieller Amtsantritt wäre aber erst der 15. August gewesen. "Der Typ wurde gefeuert, bevor er überhaupt mit seinem Job angefangen hat."

Box office results are in! The #1 comedy in America! Ein Beitrag geteilt von Kate Hudson (@katehudson) am 31. Jul 2017 um 13:07 Uhr

Die US-Schauspielerin Kate Hudson war einst in der romantischen Komödie "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen" zu sehen. Nun veröffentlichte sie bei Instagram das damalige Plakat zum Film - allerdings mit Trump und Scaramucci in den Hauptrollen. Ein Foto, das derzeit häufig geteilt wird.