Früherer US-Abgeordneter Anthony Weiner muss wegen Sexting in Haft

Der Sexting-Skandal um den ehemaligen US-Abgeordneten Anthony Weiner hat für ihn weitere Konsequenzen. Ein Gericht in Manhattan verurteilte den 53-Jährigen zu 21 Monaten Haft. Weiner hatte einer 15-Jährigen aus North Carolina obszöne Nachrichten und Bilder geschickt. Bei der Urteilsverkündung brach der Angeklagte in Tränen aus.

Das FBI hatte im vergangenen September Ermittlungen aufgenommen, nachdem die 15-Jährige einer Zeitung gesagt hatte, dass sie und Weiner schlüpfrige Nachrichten ausgetauscht hatten. Weiner habe sie auch aufgefordert, sich vor der Kamera auszuziehen.

Der Skandal hatte im US-Wahlkampf vergangenes Jahr eine Rolle gespielt. Weiner war damals noch mit Huma Abedin verheiratet, einer engen Vertrauten Hillary Clintons. Das FBI beschlagnahmte im Zuge der Sexting-Ermittlungen die Laptops der beiden. Dabei stießen die Ermittler mehr oder weniger zufällig auch auf E-Mails von Hillary Clinton. Das befeuerte erneut die Debatte um die E-Mail-Affäre der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin.

Clinton hatte in ihrer Zeit als Außenministerin (Januar 2009 bis Februar 2013) ein privates Blackberry und einen privaten Server für ihre digitale Kommunikation benutzt. Die Kernfrage der Ermittlungen war, ob Clinton Warnungen über mangelnde Sicherheitsvorkehrungen vernachlässigte und auch geheime Dokumente über ihre privaten Kanäle schickte.

Weiner möchte Strafe auf Bewährung

Abedin hat mittlerweile die Scheidung eingereicht, bei der Urteilsverkündung soll Weiner dennoch den Ehering getragen haben. Seine Anwälte baten das Gericht, die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Ihr Mandant sei "ernsthaft erkrankt" und habe sich in professionelle Behandlung begeben. Er hatte sich schuldig bekannt.

Weiner war zwölf Jahre US-Abgeordneter, bis 2011 bekannt wurde, dass er mit diversen Frauen obszöne Nachrichten geschrieben hatte. Zwei Jahre später versuchte er sein Comeback in der Politik und kandidierte als Bürgermeister für New York City. Während des Wahlkampfes betonte er immer wieder, er habe aus seinen Fehlern gelernt - bis erneut Sexting-Nachrichten von ihm öffentlich wurden. Ein Bild zeigte ihn etwa in Unterhose neben seinem kleinen Sohn.