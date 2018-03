Antiterrorkampf Europol und Türkei wollen enger zusammenarbeiten

Es braucht nicht viel, um in der Türkei als "Terrorist" verfolgt zu werden. Es genügt, die Regierung zu kritisieren, wie der Journalist Ahmet Sik. Oder eine Wahl zu gewinnen, wie der ehemalige Chef der prokurdischen Partei HDP, Selahattin Demirtas. In keinem anderen Land sitzen so viele Menschen wegen Terrorverdachts im Gefängnis wie in der Türkei.

Trotz dieser Praxis will die EU im Antiterrorkampf nun enger mit Ankara zusammenarbeiten: Die Kommission verhandelt mit der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan über ein Abkommen, das den Datenaustausch zwischen der europäischen Polizeibehörde Europol und der Türkei ermöglicht. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor, die dem SPIEGEL vorliegt.

Europäische und die türkischen Sicherheitsbehörden kooperieren schon jetzt auf verschiedenen Ebenen. So hat die Türkei ein Verbindungsbüro bei Europol eingerichtet. Türkische Polizisten nehmen an Schulungen der EU-Polizeiakademie teil. Nun soll dieses Engagement ausgebaut werden. Das geplante Abkommen würde es der Türkei ermöglichen, auf Analysen von Europol zurückzugreifen - und damit auch auf personenbezogene Daten.

Die Bundesregierung hofft, durch die Abstimmung mit der Türkei Terrorgruppen wie den "Islamischen Staat" und Geldwäsche effektiver bekämpfen zu können. "Eine intensivere Zusammenarbeit unter Gewährleistung angemessener Garantien hinsichtlich des Schutzes der Grundrechte könnte auch für das Bundeskriminalamt gewinnbringend sein", heißt es in der Antwort des Innenministeriums auf die Anfrage der Linken.

Kritiker dagegen warnen, die Türkei könnte die Kontakte nützen, um gegen Oppositionelle vorzugehen. Ankara hatte die internationale Polizeibehörde Interpol in der Vergangenheit dazu missbraucht, nach Regierungskritikern zu fahnden. So wurde der deutsche Schriftsteller Dogan Akhanli auf Gesuch der Türkei vergangenen Sommer vorübergehend in Spanien festgenommen.

"Die Türkei kann kein Partner der Europäischen Union in der Terrorismusbekämpfung sein", sagt der europapolitische Sprecher Linken-Fraktion im Bundestag, Andrej Hunko. Die Regierung instrumentalisiere den Begriff "Terrorismus", um jegliche Opposition zu ersticken. "Eine engere Kooperation mit türkischen Polizeibehörden legitimiert diese politischen Säuberungen."