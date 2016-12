EU-Parlamentspräsident Konservative wollen Italiener Tajani als Schulz-Nachfolger

Die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament wird den Italiener Antonio Tajani ins Rennen um den Posten des künftigen Parlamentspräsidenten schicken.

Der 63-jährige frühere Industriekommissar setzte sich am Dienstagabend schon im ersten Wahlgang überraschend klar gegen seine Konkurrenten durch. Der Italiener erhielt 94 Stimmen. Für die Irin Mairead McGuinness votierten 57, für den Franzosen Alain Lamassoure 34 und für den Slowenen Alojz Peterle 17 Abgeordnete.

Die Wahl Tajanis kommt für große Teile der EVP-Fraktion überraschend - und stellt die Christdemokraten nun vor Probleme. Denn der Italiener hat beste Beziehungen zum Medienmogul und italienischen Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi und gilt deshalb bei Grünen, Sozialdemokraten und Linken als praktisch unwählbar. Auch große Teile der Liberalen lehnen ihn ab.

Die Wahl Tajanis ist deshalb auch eine Niederlage für EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU). Er hatte erst am Montag in einem Brief an seine Fraktion davor gewarnt, dass bei einem Streit zwischen den Parteien der Mitte die Stimmen von Rechtspopulisten den Ausschlag bei der Präsidentenwahl geben könnten. Mit Tajani als Kandidat ist das nun wahrscheinlicher geworden.

Die Wahl für die Nachfolge des nach Berlin wechselnden SPD-Politikers Martin Schulz (SPD) ist am 17. Januar in Straßburg geplant.