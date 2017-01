Neuer EU-Parlamentspräsident Tajani Vergifteter Neustart

Nimmt man den Auftritt von Antonio Tajani und Jean-Claude Juncker zum Maßstab, könnte es gar nicht besser laufen für die Beziehung zwischen Europaparlament und EU-Kommission. Geradezu zärtlich gingen beide am Mittwoch miteinander um, einen Tag nach der erbittert geführten Wahlschlacht um das Amt des Parlamentspräsidenten, aus der Tajani als Sieger hervorging. EU-Kommissionspräsident Juncker habe ihm schon in seiner Zeit als Kommissar Glück gewünscht, flötete Tajani: "Er ist mein Glücksbringer."

Juncker, vor dessen berüchtigten Umarmungs- und Knutschattacken selbst härteste Widersacher nicht sicher sind, ließ sich nicht lange bitten. Es sei "ein Augenblick der Freude, um nicht zu sagen Glückseligkeit", dass er in den kommenden Monaten mit seinem Freund Antonio zusammenarbeiten könne. Sicher, er hätte es gern gesehen, wenn Martin Schulz Parlamentspräsident geblieben wäre, gab Juncker zu. Aber dass "Tonio" nun auf Schulz folge, "erfüllt mein Herz mit Freude".

Die Wahrheit ist, dass Juncker zuvor alles versucht hatte, seinen Duzfreund Schulz im Amt zu halten. Sogar vor einer Destabilisierung der EU warnte er für den Fall, dass Schulz abgelöst werden sollte. Angesichts der Krise der EU, so Junckers Argument, müsse es Kontinuität an den Spitzen von Europas Institutionen geben.

Die Realität dürfte Junckers Befürchtungen nun noch übertroffen haben. Er hat nicht nur mit Schulz einen Verbündeten verloren, der im Parlament verlässlich die Mehrheiten für die Gesetzesvorhaben der Kommission organisiert hat. Der erbittert geführte Kampf um Schulz' Nachfolge hat auch die Verhältnisse im Parlament selbst durcheinandergewirbelt, manche sagen: vergiftet.

Zerwürfnis in Brüssel

Das Zerwürfnis begann, als die Sozialdemokraten eine Absprache aufkündigten. Sie hatten vereinbart, nach der Hälfte der Legislaturperiode das Präsidentenamt an die Christdemokraten der EVP abzutreten. Stattdessen schickten sie mit ihrem Fraktionschef Gianni Pittella einen eigenen Kandidaten ins Rennen. EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) bezichtigte Pittella daraufhin des Wortbruchs.

Im Video: Tajani ist neuer EU-Parlamentspräsident

Video DPA

Am Dienstag brauchte Tajani vier Wahlgänge, um Pittella zu besiegen. Erst kurz vor der Stichwahl schlugen sich die Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) - in deren Reihen sich britische Brexit-Tories und die rechtskonservative PiS-Partei Polens befinden - auf Tajanis Seite und entschieden die Wahl.

Die informelle große Koalition von EVP, sozialdemokratischer S&D und liberaler Alde-Fraktion ist nun vorerst Geschichte. Übrig geblieben ist eine lose Zusammenarbeit von EVP und Alde, die erst am Dienstag begründet wurde. Sie sei offen für alle, betonte EVP-Fraktionschef Weber. Nicht ohne Grund: Um im EU-Parlament etwas zu bewegen, braucht er die Sozialdemokraten. EVP und Alde sind weit entfernt von einer Mehrheit im EU-Parlament, selbst zusammen mit der EKR blieben sie unterhalb der Hälfte der 751 Sitze.

Dennoch erscheint es unwahrscheinlich, dass sich weitere Fraktionen auf die Schnelle der EVP-Alde-Plattform anschließen werden. Führende Sozialdemokraten haben bereits abgewunken, und den kleineren Fraktionen war die große Koalition mit ihren Hinterzimmer-Deals ohnehin suspekt. Auch Pittella meinte am Ende, mehr Streit täte dem Parlament gut.

EVP-Fraktionschef Weber sieht das anders. "Manche glauben, wir bräuchten mehr Debatten und mehr Konflikte, aber das ist nicht korrekt", sagte der CSU-Politiker. "Die Menschen erwarten von uns, dass wir Ergebnisse liefern." Er wandte sich auch gegen die verbreitete Kritik an Deals, die hinter verschlossenen Türen getroffen würden. Demokraten müssten gemeinsame Interessen und Mehrheiten finden, das sei ein normaler Prozess. "Und ja, dafür schließen wir auch mal die Tür und verhandeln."

Schon am Mittwoch begann er mit dem Versuch, die in den vergangenen Wochen entstandenen Wunden zu heilen. Wahlkampf führen könne man vor der Europawahl 2019 - "aber nicht jetzt". So habe er seine Fraktion gebeten, bei der Wahl der Vizepräsidenten des Parlaments für sozialdemokratische Kandidaten zu stimmen.

Doch auch er räumte ein, dass die Gräben tief sind, nicht nur zwischen seiner Fraktion und den Sozialdemokraten. Auch mit der EKR, die in der Stichwahl Tajanis Sieg sicherte, gebe es "große Differenzen". Der reformorientierte Ansatz in der Vereinbarung zwischen EVP und Alde etwa sei von der EKR "nicht besonders gut aufgenommen worden", meinte Weber.

Meinungsverschiedenheiten gebe es auch über die langfristige Zukunft der EU - "von ihr haben die Pro-Europäer keine überzeugende Vorstellung", so Weber. "Wir verteidigen nur, aber wir müssen nach vorn schauen."