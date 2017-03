Vereitelte Amokfahrt in Antwerpen Staatsanwaltschaft wirft Verdächtigem terroristische Motive vor

In Belgien wäre es am Donnerstag beinahe zu einem schweren Anschlag gekommen. Ein 39 Jahre alter Tunesier war mit hoher Geschwindigkeit durch das Einkaufsviertel Antwerpens gefahren. Menschen mussten zur Seite springen, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Polizei konnte den Mann schließlich stoppen. Nun ist der Verdächtige in Untersuchungshaft genommen worden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter Haftbefehl gegen ihn wegen versuchten Mordes und versuchter Körperverletzung aus terroristischen Motiven. Außerdem habe der Mann gegen das Waffengesetz verstoßen.

Polizisten hatten im Anschluss an die vereitelte Amokfahrt in seinem Kofferraum Stichwaffen, ein Gewehr und einen Kanister mit einer zunächst unbekannten Flüssigkeit gefunden. Den Ermittlern zufolge soll der 39-Jährige zu dem Zeitpunkt sehr betrunken gewesen seien. Es könne bislang nicht ganz ausgeschlossen werden, dass er aus Versehen in die bekannte Meir-Einkaufsstraße fuhr.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie werde im Interesse der Ermittlungen vorerst keine weiteren Einzelheiten zu dem Fall mitteilen. Der Festgenommene soll der Polizei nach Medienberichten wegen illegalen Waffenbesitzes bekannt sein. Am Vortag hatte in London ein Mann mit einem Auto einen tödlichen Anschlag auf der Westminster Bridge verübt.