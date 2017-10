Politische Kriminalfälle in Argentinien Höchst lebendige Tote

Der Tote im Fluss hat der Opposition nicht geholfen. Das ist eine gute Nachricht für Argentiniens Präsident Mauricio Macri: Seine Partei feierte bei den Parlamentswahlen am vergangenen Sonntag einen klaren Sieg.

Vorher war spekuliert worden, dass der Streit um die Wasserleiche, die Polizisten vergangene Woche aus dem eiskalten Rio Chubut im südlichen Patagonien zogen, Macris politischen Niedergang besiegeln könnte.

Es ist nicht klar, auf welche Weise der Aktivist Santiago Maldonado, um dessen Leichnam es sich handelte, in den Fluss geraten war - und warum es so lange dauerte, bis er gefunden wurde. Immerhin war Maldonado schon am 1. August verschwunden.

War er auf der Flucht vor der Polizei ins Wasser gestolpert? Hatte er versucht, das Gewässer zu durchqueren und war dabei von der Strömung mitgerissen worden? Hat die Polizei ihn hineingetrieben? Wurde er womöglich vorher getötet, hat jemand seine Leiche in den Fluss geworfen?

Monatelang wurde in der Öffentlichkeit über Maldonados Schicksal spekuliert. Der junge Mann hatte an einer Demonstration von Mapuche-Indianern teilgenommen, bevor er verschwand. Regierungsgegner spekulierten, dass Polizisten, die die Demonstranten verfolgten, für seinen Tod verantwortlich seien. Sie beschuldigten die Regierung, die Aufklärung zu verschleppen. Für den 1. November haben sie zu einer Demonstration aufgerufen.

Dieser Vorwurf wiegt schwer in einem Land, in dem immer noch Zehntausende Menschen spurlos verschwunden sind - die meisten wurden in den Siebziger- und Achtzigerjahren von den Schergen der Militärdiktatur gefoltert und ermordet, viele in Massengräbern verscharrt oder aus Flugzeugen in den Rio de la Plata geworfen.

Weil die Regierung im Fall Maldonado ungeschickt agierte, drohte sich die Affäre zu einer Staatskrise auszuweiten. Menschenrechtler werfen Macri seit langem vor, dass er die Gräuel der Diktatur herunterspielt. Der Fall Maldonado schien diese Wahrnehmung zu bestätigen.

Gerichtsmediziner stellten nun fest, dass sein Leichnam keine Spuren äußerer Gewaltanwendung aufweist. Eigentlich sollte die Folter- und Mordhypothese damit aus der Welt sein.

Doch Argentinien geht mit seinen Toten schon immer auf besondere Weise um. Die Wasserleiche vom Rio Chubut ist der vorerst letzte in einer ganzen Reihe mysteriöser Todesfälle, die die Argentinier seit dem Ende der Diktatur 1983 beschäftigen.

War der Hubschrauberabsturz, bei dem 1995 der Sohn von Ex-Präsident Carlos Menem starb, ein Unglück oder ein Anschlag der Mafia? Hat der berüchtigte Unternehmer Alfredo Yabrán, der in den Mord an einen Fotografen verwickelt war, sich 1998 wirklich umgebracht oder wurde er getötet, weil er zu viel wusste? Starb Menems Geliebte 2003, weil sie selbst Rattengift genommen hatte oder wurde ihr der Stoff zugeführt?

An Verschwörungstheorien mangelt es in Argentinien nie. Doch an keinem anderen Fall erhitzen sich die Gemüter so sehr wie am Tod des Generalstaatsanwalts Alberto Nisman vor zwei Jahren. Der Fall Nisman ist das argentinische Pendant zur Barschel-Affäre.

REUTERS Foto des getöteten Alberto Nisman

Am 18. Januar 2015 war der damalige Chefankläger der Nation tot in seinem Badezimmer in einer Luxuswohnanlage in Buenos Aires gefunden worden - nur wenige Stunden, bevor er in einer ungeklärten Staatsaffäre die Regierung in einer Parlamentsanhörung schwer belasten wollte. Die meisten Indizien wiesen auf einen Selbstmord hin, doch es gab keinen Abschiedsbrief und kein auf Anhieb erkennbares Motiv. Bei der Spurensicherung schlampten Polizisten und Gerichtsmediziner, nicht einmal der Todeszeitpunkt wurde eindeutig bestimmt.

Unter der Regierung der Linksperonistin Cristina Fernández de Kirchner kam die Staatsanwaltschaft dennoch zu dem Schluss, dass Nisman sich umgebracht hatte, die Ermittlungen wurden eingestellt.

Als jedoch vor zwei Jahren der Konservative Mauricio Macri zu ihrem Nachfolger gewählt wurde, gab es auch in der extrem politisierten argentinischen Justiz Bewegung. Ein regierungsfreundlicher Richter gab bei der Gendarmerie ein neues Gutachten über den Nisman-Tod in Auftrag. Ihr Befund: Es war Mord. Seitdem erhalten alte Verschwörungstheorien neue Nahrung.

Nisman galt als erbitterter Gegner der damals regierenden Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner. Er wollte gegen sie und ihren Außenminister Klage erheben, weil sie angeblich die Aufklärung des Bombenanschlags auf das jüdische Sozialwerk Amia in Buenos Aires 1994 behinderten, bei dem 86 Menschen ums Leben kamen.

Steckte Teheran hinter dem schweren Anschlag?

Argentiniens Justiz macht Iran für das Attentat verantwortlich, doch die mutmaßlichen Täter wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Fernández de Kirchner soll die Aufklärung des Anschlags verschleppt haben, weil ihr an guten Beziehungen zu Teheran gelegen war - so lautete, verkürzt dargestellt, Nismans Hypothese. Für eine Anklage fehlten ihm allerdings die Beweise, befanden selbst regierungskritische Juristen.

Tatsächlich war Nisman ausgerechnet von Cristinas verstorbenem Mann und Amtsvorgänger Néstor Kirchner eingesetzt worden, um das Amia-Attentat aufzuklären. Seine Vorgängerregierungen hatten sich wegen der schlampig geführten Ermittlungen vor der Welt blamiert. Kirchner setzte große Hoffnungen in den jungen Staatsanwalt - doch der kam bei seinen Ermittlungen auch nicht richtig voran.

Viele Argentinier glauben dennoch, dass Fernández de Kirchner in Nismans Tod verwickelt ist - sie soll an einem komplizierten Geheimdienstplot beteiligt gewesen sein, der zu seiner Ermordung führte. Handfeste Belege gibt es dafür nicht, aber jede Menge Theorien.

Präsident Maurício Macri versprach nach seiner Amtsübernahme vor einem Jahr dennoch, dass der Tod Nismans unter seiner Regierung aufgeklärt werde. Ende vergangenen Jahres verfügte ein Richter die Wiederaufnahme der Ermittlungen.

Am Donnerstag sagte Ex-Präsidentin Fernández de Kirchner erstmals in der Sache aus, sie bestritt alle Vorwürfe. Im Gerichtsgebäude kreuzte sich ihr Weg mit einem weiteren ehemaligen Staatschef: Carlos Menem. Gegen ihn wird seit Jahren in der gleichen Sache ermittelt. Er soll die Aufklärung des Attentats in den Neunzigerjahren behindert haben, als er an der Regierung war.

Allein zum Fall Nisman sind in Argentinien in den vergangenen Jahren nahezu ein Dutzend Bücher erschienen. Rechnet man die Werke dazu, die sich mit dem Hintergrund des Amia-Attentats beschäftigen, kommt man leicht auf eine kleine Bibliothek.

Eine unabhängige Justiz sucht man vergebens

Wer sich die Mühe macht, alles zu lesen, ist am Ende kaum schlauer - die beiden Affären sind längst zu einem unentwirrbaren Knäuel aus Verdächtigungen und Verschwörungen verschmolzen.

Die Verantwortung dafür tragen alle Regierungen: Sie haben nicht zugelassen, dass sich in Argentinien eine unabhängige Justiz entwickeln konnte. Korruption, Schlamperei und Politgeklüngel sind unter Richtern und Staatsanwälten weit verbreitet, die Öffentlichkeit misstraut der Justiz.

Die Affäre um den verstorbenen Linksaktivisten Maldonado dürfte daher wohl ähnlich ausgehen wie der Fall Nisman: Ein Teil der Bevölkerung wird den Gutachten der Sachverständigen keinen Glauben schenken. Der andere Teil wird sich in seinen Überzeugungen bestätigt sehen.

Und schon in Kürze werden in den Buchhandlungen von Buenos Aires die ersten Werke über "die wahre Geschichte des Tods von Santiago Maldonado" liegen.