"Super Puma" Zwei Tote bei Absturz von Armeehubschrauber in der Schweiz

Kurz nach dem Start ist ein Armeehubschrauber am Mittwoch in der Schweiz abgestürzt. Die beiden Piloten kamen dabei ums Leben. Wie zuvor in Norwegen handelt es sich um einen Hubschrauber des Typs "Super Puma".