Regierungswechsel in Armenien Das Land, das auf Russland angewiesen ist

In seinem Abschied hat Sersch Sargsjan Format bewiesen. Der armenische Premierminister, von Straßenprotesten aus dem Amt getrieben, hat eine der lakonischsten Rücktrittserklärungen in der Geschichte dieses Genres verfasst. Er wünsche seinem Land "Frieden, Harmonie und Logik", schrieb er mit ironischem Unterton, und gestand klar und knapp ein: "Nikol Paschinjan hatte recht. Ich habe mich geirrt."

Nikol Paschinjan, das ist der Anführer der Opposition, die 11 Tage lang auf Jerewans Straßen protestierte. Ihre einzige Forderung: Der Rücktritt Sargsjans. Der hatte den Zorn mit einem durchsichtigen Ämtertausch auf sich gezogen: Nach zehn Jahren als Präsident der Kaukasusrepublik war er ins Amt des Premierministers gewechselt - nicht ohne vorher die Verfassung so umzubauen, dass er im neuen Amt dieselbe Machtfülle haben würde wie im alten. Es sah aus wie ein Taschenspielertrick mit dem Ziel, an der Macht zu bleiben. Schließlich hätte Sargsjan für eine dritte Amtszeit als Präsident nicht kandidieren dürfen.

Viele Armenier haben Sargsjan das übel genommen. Und wenn das Land auch keine gut organisierte Opposition hat, so hat es doch eine lange Protesttradition. Schon 2008 bei Sargsjans Wahl ins Präsidentenamt gab es Massenkundgebungen, und zuletzt 2016 gegen die Erhöhung der Strompreise. Armenien ist eine - wenn auch schlecht funktionierende - Demokratie. Damit steht das Land im regionalen Vergleich gut da.

Eben deshalb ist es schwierig, in Sargsjans erzwungenem Rücktritt eine typische "Farbrevolution" nach dem Muster anderer postsowjetischer Staaten zu sehen: Prowestliche Kräfte stürzen prorussischen Autokraten. Sargsjan war nie ein Autokrat, und der Begriff "prorussisch" ergibt in Armenien wenig Sinn.

Das Land ist durch seine Lage auf Russland angewiesen wie kein anderes. Mit dem weitaus größeren und reicheren Nachbarn Aserbaidschan befindet es sich seit dem Zerfall der Sowjetunion in einem unerklärten Krieg. Mit der Türkei ist es verfeindet, Nachbar Iran ist seinerseits isoliert. Nur Russland, die ehemalige Schutzmacht der Christen in der Region und Arbeitgeber für viele Armenier, kann Sicherheit garantieren. Aber auch mit dem Westen ist Armenien eng verbunden, dank einer großen Diaspora vor allem in Frankreich und Kalifornien.

Sargsjans Politik trug dem Rechnung. Er führte das Land gezwungener Maßen in Putins "Eurasische Wirtschaftsunion", womit ein geplantes Assoziierungsabkommen mit der EU hinfällig wurde. Aber statt des Assoziierungsabkommen unterzeichnete er 2017 ein umfassendes Partnerschaftsabkommen mit Brüssel. Sargsjan ist ein guter Schachspieler.

Bittere Armut, grassierende Korruption

Umgekehrt hat auch Russland die Proteste mit zur Schau gestelltem Gleichmut betrachtet. Es handle sich um eine innere Angelegenheit der Armenier, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow. Karen Karapetjan, der an Sargsjans statt nun wieder die Regierung führt, war über Jahre Manager von Tochterfirmen des russischen Gazprom-Konzern.

Tatsächlich hat die große Unzufriedenheit der Demonstranten nicht mit Sargsjans Verhältnis zu Russland zu tun, sondern mit strukturellen Missständen, mit bitterer Armut und grassierender Korruption. Seit dem Krieg mit Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach sind Geschäftswelt und Politik in der Republik fest miteinander verwachsen, und zahlreiche Karabacher - Serzh Sargsjan unter ihnen - sind in einflussreiche Positionen aufgestiegen.

Aber um Geschäftswelt und Politik wieder zu entflechten, bräuchte die Opposition ein Programm. Das hat sie nicht. Sie feiert einen unerwarteten Erfolg, ohne zu wissen, wie es weitergehen soll. Nikol Paschinjan, der Anführer der Proteste, spricht von einem Weiterführen der "Revolution" bis zu ihrem logischen Ende, der Übergabe der Macht "an das Volk". Aber was heißt das? Der Ex-Journalist ist Abgeordneter der Oppositionspartei Elk, die im Parlament nur neun von 105 Sitzen hat. Die von Sargsjan geführte Republikanische Partei und ihr Koalitionspartner haben eine komfortable Mehrheit von 65 Sitzen. Das ist das Ergebnis von Parlamentswahlen im vergangenen Jahr, die die Opposition damals nicht angefochten hat. Kann sie sie jetzt anfechten?

Die Kräfteverhältnisse erklären, warum Sargsjans Rücktritt so verblüfft. Vermutlich hätte er die Proteste einfach aussitzen können, hätte sich nicht plötzlich eine Gruppe Soldaten in Uniform den Demonstranten angeschlossen. Die Kräfteverhältnisse zeigen aber auch, dass sich für das Land weniger ändern wird, als es zunächst scheint. Sargsjan kann weiterhin aus dem Hintergrund die Fäden ziehen. Und vermutlich bereut er, dass er sich nicht gleich dafür entschieden hat.