Merkel in Aserbaidschan Auf heikler Mission in Baku

Kühl wie die Klimaanlage des Präsidentenpalastes am Ufer des Kaspischen Meeres gerät der Empfang von Angela Merkel bei Staatschef Ilham Aliyev. Sie freue sich, zum ersten Mal Aserbaidschan zu besuchen, sagt die Kanzlerin, macht dabei aber eine eher angestrengte Miene. Auch Aliyev ringt sich nur zu einem müden Lächeln durch.

Schon in ihrem Eingangsstatement, das per Monitor zu den Journalisten übertragen wird, weist Merkel darauf hin, dass "wir vielleicht auch einige kritische Gesprächspunkte haben wie zum Beispiel das Thema humanitäre Situation und Menschenrechte". Zufall oder nicht - in diesem Moment bricht die Übertragung ab.

Es ist die letzte und politisch heikelste Station von Merkels Südkaukasus-Reise. Heikel, weil Aliyev das Land mit harter Hand führt und die Meinungsfreiheit unterdrückt. Belastet wird Merkels Besuch zudem durch die Tatsache, dass dem CDU-Bundestagsabgeordneten Albert Weiler die Einreise verweigert wurde. Er hatte zweimal die zwischen Aserbaidschan und Armenien umkämpfte Enklave Berg-Karabach ohne Aliyevs Genehmigung besucht.

Merkels Mission: Gas nehmen

Dass Merkel ihre Reise nach der unfreundlichen Geste nicht absagte, hat ihr in Deutschland Kritik von der Opposition eingebracht. Ihr Eingangsstatement ist daher auch eine Botschaft an die Öffentlichkeit daheim.

Einen der Gründe, warum Merkel trotzdem an ihrer Reise festhielt, kann die Kanzlerin schon im Landeanflug auf Baku aus der Luft besichtigen. Unzählige Fördertürme erstrecken sich am Horizont. Aserbaidschan verfügt über Öl-, und Gasvorkommen, reichliche. Und das Gas aus Aserbaidschan soll über eine Pipeline in Zukunft in die Türkei und von dort weiter nach Italien fließen.

Es soll eine Alternative werden zur der geplanten Gas-Pipeline Nordstream II von Russland durch die Ostsee nach Deutschland, wegen derer die Bundesregierung innerhalb der Europäischen Union massiv in der Kritik steht. Die Pipeline würde Europa anhängiger vom russischem Gas machen, werfen vor allem die baltischen Staaten und Polen der Bundesregierung vor.

Eklat zur Unzeit

Der Durchmesser des so genannten Südkorridors ist jedoch um ein Vielfaches geringer als die Nordstream-II-Pipeline. "Wir haben in der aktuellen Diskussion ein großes Interesse, dass der Südkorridor weiterentwickelt wird", heißt es im Kanzleramt.

Der Eklat um den CDU-Bundestagsabgeordneten Weiler kurz vor der Reise kam ziemlich unpassend. Absagen wollte die Kanzlerin den Besuch auf keinen Fall, am Ende wurde es so dargestellt, dass Weiler von sich aus auf die Reise verzichtet hätte.

Aliyev seinerseits erleichterte Merkel ihren Besuch durch zwei Gesten. Mitte August wurde der prominente Oppositionspolitiker Ilgar Mammadow nach fünf Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Merkel durfte zudem kurz vor ihrem Abflug in der Residenz des Deutschen Botschafter noch Vertreter der Opposition treffen.

Kritik ist gestattet - wenn sie nicht zu unbequem ist

Auf die inhaftierten Oppositionellen angesprochen, sagte Aliyev in der gemeinsamen Pressekonferenz mit der Kanzlerin, in seinem Lande sei die Versammlungs-, und Meinungsfreiheit garantiert. Man sei offen für Kritik, solange sie begründet sei. Auf unfaire Kritik werde sein Land mit eigenen Antworten reagieren.

Und auch die Debatte um die Ausladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Weiler stellt sich bei näherer Betrachtung als komplizierter heraus. Die meisten Völkerrechtler sind der Auffassung, dass die Enklave Berg-Karabach zu Aserbaidschan gehört, es gibt entsprechende Uno-Resolutionen, die Armenien auffordern, seine Truppen aus der Enklave abzuziehen. In Armenien mögen die sympathischeren und demokratischeren Politiker regieren, so der Eindruck nach der Reise. Aber in der Causa Berg-Karabach hat Aserbaidschan die besseren Argumente.