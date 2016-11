Anschlag Sprengsatz vor französischer Botschaft in Athen explodiert

Bei einer Attacke mit einem Sprengsatz auf die französische Botschaft in Athen ist ein Polizist leicht verletzt und das Gebäude beschädigt worden. In den frühen Morgenstunden waren die beiden Angreifer auf einem Motorrad an der Botschaft vorbeigefahren, einer von ihnen warf den Sprengkörper vor das Gebäude.

Der verletzte Polizist hatte sich zu dem Zeitpunkt des Angriffs in einem gesicherten Wachhäuschen befunden. Die Vertretung Frankreichs in der griechischen Hauptstadt befindet sich gegenüber des Parlaments.

"Es war vermutlich eine Handgranate", sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Das Motorrad, das die Täter nutzten, soll später in einem auch von Anarchisten bewohnten Stadtviertel gefunden worden sein.

In einigen Tagen wird US-Präsident Barack Obama Griechenland besuchen. Linke Gruppen hatten Proteste angekündigt. Kleine Sprengstoffanschläge und politische Gewalt kommen in der griechischen Hauptstadt öfter vor.