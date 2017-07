Stockende Reformen Warum bekommen die Griechen ihren Müll nicht weg?

Es ist später Donnerstagnachmittag vergangener Woche in Athen, und immer noch 41 Grad im Schatten. An den Straßenecken quellen die Müllcontainer über, Mülltüten liegen in großen Haufen daneben, manche sind aufgerissen, braune Flüssigkeit rinnt in die Gullydeckel. Seit zehn Tagen streiken überall in Griechenland die Müllarbeiter, blockieren die Depots der Müllwagen und die Tore der Deponien. Die Stadt stinkt zum Himmel.

Eigentlich ist es nicht die schwierigste aller Aufgaben, den Müll zu entsorgen. Die Bürger zahlen eine Gebühr, und die Stadt lässt den Abfall abholen. Durch ein privates Unternehmen, das sie beauftragt hat. Oder durch Angestellte, die sie selbst beschäftigt. Wenn es zu wenige Leute sind, wird jemand eingestellt. Wenn es zu viele sind, wird jemand auf einen anderen Posten versetzt. Man muss sich eine Route überlegen, um die Container zu leeren. Und eine Halde ausweisen, um den Müll dort abzuladen. Das war's. Wer es besonders gut machen will, überlegt sich ein Recyclingsystem.

Nicht in Griechenland. Acht Jahre ist es nun her, dass das Land in die schwerste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg gerutscht ist. Drei Hilfsprogramme haben die Euroländer und der Internationale Währungsfonds seither mit Griechenland verabredet, jedes war mit der Auflage verbunden, den Staat und die Bürokratie besser zu organisieren. Experten flogen ein, um die Griechen dabei zu unterstützen. Und doch liegt der Müll nun wieder da, als wäre nichts passiert, und die Touristen fotografieren ihn auf ihrem Weg zur Akropolis. Er ist ein Symbol für die düstere Gegenwart, eine Erinnerung an die ungelösten Probleme des Landes. Warum nur bekommen die Griechen ihren Müll nicht weg?

