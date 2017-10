Atomabkommen mit Iran Gabriel rechnet mit Ausstieg der USA

Außenminister Sigmar Gabriel rechnet damit, dass die USA aus dem Atomabkommen mit Iran aussteigen. "Die Vereinigten Staaten werden vermutlich in der kommenden Woche - das ist meine große Sorge - das Iran-Abkommen kündigen", sagte der SPD-Politiker bei einer Wahlkampfveranstaltung im niedersächsischen Helmstedt. Die Bundesregierung werde dennoch weiter dafür kämpfen, dass die USA die Vereinbarung zur Verhinderung einer iranischen Atombombe einhalten.

Laut US-Medienberichten will Donald Trump Iran in der kommenden Woche attestieren, das Abkommen nicht eingehalten zu haben. Über einen entsprechenden Plan berichteten die "Washington Post" und das Magazin "Politico".

Demnach solle das Abkommen jedoch nicht aufgekündigt werden. In diesem Fall beginnt jedoch eine 60-Tage-Frist, binnen derer der US-Senat über das Wiederaufleben von Sanktionen gegen Teheran entscheiden müsste. Erst dieser Schritt würde de facto einer Aufkündigung des Atomdeals gleichkommen. Eine Mehrheit dafür ist allerdings nicht sicher.

"Dann wird die Welt eine andere"

Gabriel stellte Richtung US-Regierung die Frage, was eigentlich besser werde, wenn man Iran so behandele, dass Teheran dann doch Atomwaffen entwickele: "Was wird besser dadurch? Nix", sagte der Außenminister.

Die Politik Trumps und seiner Berater bezeichnete er als große Gefahr. "Trumps Leute sagen jetzt: Das ist alles Unsinn. Die Welt ist eine Arena, ist eine Kampfbahn. Und da setzt sich der Stärkere durch", sagte der frühere SPD-Chef. "Das bedeutet, sie ersetzten die Herrschaft des Rechts durch das Recht des Stärkeren." Das sei auch für Deutschland eine Gefahr, so Gabriel, denn "dann wird die Welt eine andere".