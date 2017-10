Streit um Atomdeal Iran hofft auf "Europas Widerstand" gegen Trump

Im Atomstreit mit den USA setzt Iran seine Hoffnungen auf "Europas Widerstand" gegen US-Präsident Donald Trump. "Der Widerstand der Europäer wird zeigen, ob das Atomabkommen weitergeführt werden kann oder nicht", sagte Außenminister Mohamed Dschawad Sarif laut iranischen Medienberichten am Sonntag. Teheran wolle am Abkommen festhalten, solange auch die europäischen Verhandlungspartner dies tun, sagte Sarif.

Trump hatte am Freitag angekündigt, einen härteren Kurs gegenüber Iran zu fahren.Er erkannte ausdrücklich nicht an, dass Teheran das Atomabkommen einhält. Nun muss der US-Kongress innerhalb von 60 Tagen entscheiden, ob die ausgesetzten Sanktionen gegen Teheran wieder in Kraft gesetzt werden sollen.

Das Atomabkommen wurde 2015 von Iran, den UN-Vetomächten USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien sowie Deutschland geschlossen. Danach verzichtet Iran auf die Entwicklung von Nuklearwaffen. Im Gegenzug wurden Sanktionen aufgehoben.

Gabriel spricht von "gefährlichem Signal"

Nachdem US-Präsident Trump das Abkommen nun in Frage stellte, erntete er Kritik aus Europa: Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) bezeichnete die Haltung Trumps als "schwieriges und gefährliches Signal". Auch Frankreich und Großbritannien reagierten besorgt. Der Erhalt der Vereinbarung "ist in unserem gemeinsamen nationalen Sicherheitsinteresse", hieß es einer Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premierministerin Theresa May.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erklärte, es stehe keinem einzelnen Land wie den USA zu, das Abkommen zu beenden. "Das ist kein bilaterales Abkommen, es gehört keinem einzelnen Land." Moskau äußerte die Hoffnung, Trumps Haltung werde sich nicht auf die Umsetzung des Abkommens auswirken. Vizeaußenminister Sergej Rjabkow sagte, sein Land werde dafür sorgen, dass der Gemeinsame umfassende Aktionsplan intakt bleibe.

"Ein Test für die Europäer"

"Das Atomabkommen ist ein Test für die Europäer, ob sie unabhängig von den USA eine eigenständige Rolle in der politischen Weltszene spielen können oder nicht", sagte Irans Außenminister Sarif.

Auf den Ölpreis werde der Streit mit den USA keine Auswirkungen haben, sagte Irans Ölminister Bijan Zanganeh. Hintergrund seines Statements: Teheran könnte den Ölpreis als Druckmittel gegen Trump nutzen und auf drohende Sanktionen mit höheren Preisen für den Rohstoff reagieren. Durch das Abkommen konnte Iran seine Ölförderung ausweiten und die Exporte steigern.