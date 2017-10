Reaktionen auf Trumps Iran-Rede Iran will trotz "Trumps Beleidigungen" am Atomdeal festhalten

Staats- und Regierungschefs weltweit haben unmittelbar auf die Rede Donald Trumps reagiert, in der er die neue Iran-Strategie der USA verkündete. Zwar hat der US-Präsident das Atomabkommen mit Teheran wie erwartet nicht aufgekündigt, aber die Bestätigung verweigert, dass Iran die Anforderungen des Abkommens erfüllt und mit neuen Sanktionen - außerhalb des bestehenden Vertrags - gedroht.

Teheran selbst wies alle Vorwürfe umgehend zurück, es habe das Abkommen verletzt - und griff seinerseits Washington scharf an. Während Israel und Saudi-Arabien gratulierten, bekannten sich führende Politiker aus Europa zum Abkommen und betonten, es stehe keinem einzelnen Land zu, den Vertrag aufzukündigen.

Die Reaktionen im Einzelnen:



Von den Verbündeten der USA in der Region kam Zustimmung:

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu bedankte sich beim US-Präsidenten dafür, dass er "dem iranischen Terrorregime mutig entgegen getreten" sei. "Wenn das Iran-Abkommen unverändert bleibt, ist eines ganz sicher: In ein paar Jahren würde das weltweit führende Terror-Regime Atomwaffen besitzen, und das ist eine gewaltige Gefahr für unsere gemeinsame Zukunft", fügte Netanyahu hinzu. Der Geheimdienstminister des Landes, Israel Katz, hielt Trumps Rede für "sehr wichtig". "Iran ist das neue Nordkorea", sagte er im Gespräch mit dem israelischen Fernsehsender Channel 2 TV. Er sehe die Gefahr, dass nun - in Anbetracht vorheriger Drohungen aus Teheran - ein Krieg mit Iran ausbrechen könnte.

Aus der Europäischen Union kommt deutliche Kritik an Trumps neuer Strategie:

"Kein einzelnes Land kann den Atomdeal aufkündigen", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini . "Der Präsident der Vereinigten Staaten hat viele Befugnisse. Aber nicht diese." Der Atomdeal gewährleiste, dass das iranische Atomprogramm ausschließlich zivilen Zwecken diene. Mogherini hatte die Vereinbarung mit ausgehandelt. Auch wies sie Trumps Anschuldigungen zurück, wonach Teheran die Auflagen des Deals missachtet habe.

Russland bedauerte Trumps Entscheidung und kritisierte dessen Wortwahl:

Eine solch aggressive Rhetorik habe keinen Platz in der internationalen Diplomatie, erklärte das Außenministerium in Moskau. Solche Methoden seine zum Scheitern verurteilt: "Sie sind ein Überbleibsel aus der Vergangenheit, das nicht mit den modernen Normen eines zivilisierten Umgangs zwischen Staaten im Einklang steht." Russland bleibe dem Abkommen verpflichtet und wolle es bewahren. "Extrem beunruhigend" sei es, dass der US-Präsident jetzt Fragen aufwerfe, die längst abgeschlossen waren. Der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow sieht die Hauptaufgabe seines Landes nun darin, den Kollaps des Atomdeals zu verhindern.

In den USA selbst ist Trumps Abkehr vom Deal ebenfalls Thema. Allerdings gibt es auch Unterstützung für den Kurs des US-Präsidenten:

Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, sagte, der Atomdeal aus der Obama-Zeit sei "auf verheerende Weise falsch". Lücken darin würden es Iran nach einer gewissen Zeit erlauben, "nukleare Waffen unter dem Deckmantel internationaler Legitimität" zu bekommen. Es reiche nicht aus, einfach ein "schlechtes Abkommen" durchzusetzen.

sagte, der Atomdeal aus der Obama-Zeit sei "auf verheerende Weise falsch". Lücken darin würden es Iran nach einer gewissen Zeit erlauben, "nukleare Waffen unter dem Deckmantel internationaler Legitimität" zu bekommen. Es reiche nicht aus, einfach ein "schlechtes Abkommen" durchzusetzen. Seine demokratische Gegenspielerin, Nancy Pelosi, hat Trumps Weigerung, die Einhaltung des Abkommens durch Iran zu bestätigen, einen "schweren Fehler" genannt. Die Entscheidung des US-Präsidenten gefährde die nationale Sicherheit und setze die Glaubwürdigkeit Amerikas aufs Spiel, dass man sich an Vereinbarungen halte. Trump habe den "Konsens von Atomforschern, Sicherheitsexperten und sogar den eigenen Generälen" ignoriert.

Widerspruch kam auch von der Atomenergiebehörde in Wien. US-Präsident Trump hatte in seiner Rede behauptet, Iran widersetze sich Kontrollen oder behindere sie. "Iran setzt seine Vertragspflichten um", stellte die IAEA klar. Die Behörde habe bislang alle notwendigen Orte in Iran besuchen können.