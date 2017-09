Atomkonflikt mit Nordkorea Die Schweiz bietet sich als Vermittler an

Die Schweiz hat eine lange Tradition der außenpolitischen Neutralität. Aus Sicht der Schweizer Bundespräsidentin Doris Leuthard könnte das für eine Beilegung des Konflikts zwischen Nordkorea und den USA hilfreich sein: "Wir sind bereit, uns als Mediator anzubieten", sagte Leuthard.

Ihr Land könnte zum Beispiel die Gespräche zwischen den Ministern ausrichten. "Es ist Zeit, dass wir uns nun an einen Tisch sitzen. Die Großmächte haben eine Verantwortung." Eine Reaktion auf dieses Angebot gab es bisher allerdings noch nicht.

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un soll für einige Zeit in der Schweiz zur Schule gegangen sein - eine offizielle Bestätigung gab es dafür allerdings nie.

Am Sonntag hatte Nordkorea seinen sechsten Atomtest unternommen - kurz danach meldet das Verteidigungsministerium, das Land bereite den nächsten Raketentest vor. Die USA drohte daraufhin erneut mit einem Militärschlag gegen Pjöngjang. Russland und China dringen dagegen auf eine diplomatische Lösung des Konflikts.

Russland fordert Zurückhaltung, Berlin bestellt Botschafter ein

Jeder ungeschickte Schritt könne in der gegenwärtigen Situation zur Explosion führen, warnte der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow im chinesischen Xiamen. Der "Stärkere und Klügere" müsse Zurückhaltung üben, forderte er mit Blick auf die US-Angriffsdrohungen für den Fall, dass Nordkorea die USA oder einen Verbündeten bedrohten.

Südkorea verstärkte als Reaktion auf den neuerlichen Atomtest des Nordens seine Verteidigungsbereitschaft. Dazu sollten auch US-Flugzeugträger und strategische Bomber in Südkorea stationiert werden, kündigte der Generalstab an.

In Seoul erklärte die südkoreanische Regierung, man richte sich auf weitere Raketentests Nordkoreas ein. Auch der Start einer neuen Interkontinentalrakete sei wahrscheinlich. Bei einem Manöver simulierten die südkoreanischen Streitkräfte einen Angriff auf Nordkorea.

Das Auswärtige Amt in Berlin hat den Botschafter Nordkoreas einbestellt. Das Gespräch sei für 14 Uhr am Nachmittag geplant, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag in Berlin. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach sich für eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen Nordkorea aus. Die Weltgemeinschaft müsse nun geschlossen und entschieden reagieren, sagte er.