Info-Panne im Pentagon US-Kriegsschiff fährt los, aber nicht nach Nordkorea

Die US-Regierung hat ihren Ton gegenüber Nordkorea nach dessen jüngstem Atomtest deutlich verschärft. Und auch Taten sollten folgen. Die US-Armee hat demnach in der vergangenen Woche eine Flugzeugträgergruppe in Richtung der Koreanischen Halbinsel entsandt. Doch nun heißt es in einem Bericht der "New York Times": Das Schiff "USS Carl Vinson" fuhr zum fraglichen Zeitpunkt noch tagelang in die entgegengesetzte Richtung - nämlich in die Nähe von Indonesien.

Es sollte demnach an gemeinsamen Übungen mit der australischen Marine teilnehmen, gut 5600 Kilometer südwestlich von der Koreanischen Halbinsel. Die US-Navy selbst postete am Samstag ein Foto der "USS Carl Vinson" und gab den Standort bekannt: die Sunda Strait, die Meerenge zwischen Sumatra und Java. Vier Tage waren da schon vergangen, seit Regierungssprecher Sean Spicer die Entsendung der Gruppe Richtung Nordkorea verkündet hatte.

US-Regierung: Wir haben uns auf das Pentagon verlassen

Die Verlegung des Kriegsschiffes und der dazugehörigen Kampfflugzeuggeschwader, zweier Lenkwaffenzerstörer und eines Kreuzers dürfte die Spannungen im Atomkonflikt mit Nordkorea weiter verschärfen. Washington hatte zuletzt mit einem Alleingang gegen Nordkorea gedroht. Nach diversen Atomwaffentest 2016 hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un für dieses Jahr wiederholt angekündigt, man werde unter anderem interkontinentale ballistische Raketen testen. Am Samstag veranstaltete Pjöngjang eine Militärparade, scheiterte aber mit einem Raketentest.

Am Dienstag kommentierten Mitarbeiter des Weißen Hauses den Zeitungsbericht mit den Worten, man habe sich auf die Informationen des Verteidigungsministeriums verlassen. Dort hieß es, eine Pannenserie im Haus habe zu der falschen Meldung geführt: Zuerst hat das Pazifikkommando der Vereinigten Staaten (United States Pacific Command) voreilig die Entsendung verkündet. Dann habe Verteidigungsminister Jim Mattis eine fehlerhafte Erklärung dazu abgegeben.

All dies sorgte am Ende für das Gerücht, die US-Navy eile nach Nordkorea. Inzwischen hat der Flugzeugträger tatsächlich Kurs auf die Krisenregion genommen. Dort soll er in der kommenden Woche eintreffen. Das Weiße Haus lehnt der " New York Times" zufolge ein Statement dazu ab, wie es zu dem Missverständnis kommen konnte. Man solle beim Pentagon nachfragen, heißt es.

Intern herrscht offenbar Ärger über diese Haltung. Die Regierung hätte den tatsächlichen Zeitplan bekanntgeben müssen, zumal Sean Spicer und der Nationale Sicherheitsberater Herbert McMaster in der Zwischenzeit Fragen zu dem Manöver beantwortet hätten, sagten Mitarbeiter der "New York Times".

"Nordkorea muss sich benehmen!"

Der Fauxpas dürfte an der Nordkorea-Politik der USA nichts ändern. Was er Nordkorea zu sagen habe, wurde Trump am Montag beim traditionellen Ostereierlauf des Weißen Hauses gefragt. Seine Antwort: "Sie müssen sich benehmen!" Woraufhin der nordkoreanische Uno-Vizebotschafter Kim In Ryong aus New York zurückschoss. "Auf der Halbinsel kann jeden Moment ein thermonuklearer Krieg ausbrechen", warnte er auf einer Pressekonferenz.

US-Vizepräsident Mike Pence bemühte sich nach seinem Besuch in der Demilitarisierten Zone Koreas um beschwichtigende Töne. "Wir werden unsere Bemühungen verstärken, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Nordkorea auszuüben", sagte er in Südkorea. "Wir hoffen, dass wir dieses Problem friedlich lösen können."