Atomwaffentest Bundesregierung bestellt nordkoreanischen Botschafter ein

Die Bundesregierung hat den jüngsten Atomwaffentest Nordkoreas als "Provokation" verurteilt und deswegen den Botschafter des kommunistischen Landes einbestellt. Regierungssprecher Steffen Seibert verurteilte den Test am Freitag in Berlin "mit aller Entschiedenheit".

Das Land versuche offensichtlich, "in unverantwortlicher Weise eine weitere Destabilisierung in Nordostasien herbeizuführen". Zugleich forderte Berlin die Regierung in Pjöngjang auf, den verschiedenen Uno-Resolutionen Folge zu leisten.

Das streng abgeschottete Land hatte zuvor seinen fünften und bislang stärksten Atomsprengkörper getestet. Nordkorea erklärte nach dem Test, es verfüge nun über die Fähigkeit, Raketen mit Atomwaffen zu bestücken und über große Strecken hinweg einzusetzen. Der Atomtest am Freitag hatte Experten zufolge eine größere Sprengkraft als die Atombombe, die die USA im Zweiten Weltkrieg auf Hiroshima abwarfen.

DPA Botschaft Nordkoreas in Berlin

Nach dem vorigen Test im Januar hatten die Vereinten Nationen ihre Sanktionen verschärft. Deutschland gehört zu den vergleichsweise wenigen Ländern, die zu Nordkorea diplomatische Beziehungen unterhalten.