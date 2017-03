Reaktion auf das Attentat in London Theresa May vereint die Briten in der Not

Theresa May hat es wirklich nicht leicht: Als sie im Sommer vergangenen Jahres Premierministerin wurde, war die Katastrophe schon da: Eine knappe Mehrheit der Briten hatte für den Ausstieg aus der EU gestimmt - May muss seitdem auslöffeln, was andere ihr eingebrockt hatten: Ein Megaprojekt ohne Vorbild und mit völlig ungewissem Ausgang. Dabei war sie selbst nie für den Brexit.

Doch was sie dann tat, hat viele Briten vor den Kopf gestoßen. May sagte erst wenig, dann zeigte sie sich zumindest vordergründig knallhart - die Tory-Politikerin schwang sich nach außen zur obersten Ausstiegsverfechterin auf: "Brexit heißt Brexit" wurde ihr Mantra. Sicher, May will sich nicht vorwerfen lassen, den Wählerwillen zu ignorieren. Und klar, einen Ruf als schwächelnde Verhandlungspartnerin kann sie sich in Brüssel auch nicht leisten.

Aber Großbritannien ist tief gespalten. Und May hat offensichtlich ihren Anteil daran.

An diesem Donnerstag aber ist alles anders. Da geht es einmal nicht um Brexit-Gesetze, um Revolten in den eigenen Reihen, um den Ärger mit der Opposition. Es geht auch nicht um Mays Kleinkrieg mit der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon, deren Forderung nach einem weiteren Unabhängigkeitsreferendum die Premierministerin bislang brüsk zurückgewiesen hat.

Es geht um etwas, das die übergroße Mehrheit der Briten eint, trotz Rechtsextremen und linken Hardlinern: Demokratie.

Nur einen Steinwurf vom Parlament in London entfernt, drückte ein Attentäter, ein 52-jähriger Islamist, aufs Gaspedal eines Geländewagens. Er überfuhr mehrere Menschen. Nachdem er zum Stehen kam, stieg er aus und erstach einen Polizisten. Erst dann wurde er von anderen Beamten erschossen. Die brutale Bilanz: Vier Tote und rund 30 Verletzte - es war der schwerste Terroranschlag auf der Insel seit über zehn Jahren.

May nun steht am Tag darauf im Unterhaus, sie trägt einen schwarzen Blazer und eine breite Kette. Ihr Blick ist ernst, erschüttert, immer noch - aber auch fokussiert. Es gehört mittlerweile zum traurigen Ritual, dass sich Regierungschefs nach Terrorattacken zu etablierten Werten bekennen. Solche Momente können einfach vergehen - oder bleiben.

May, da sind sich später Beobachter und Politiker über die Parteigrenzen hinweg einig, trifft den richtigen, einen würdevollen Ton. Sie sagt: "Lasst das die Botschaft sein, die heute von diesem Haus und dieser Nation ausgeht: Unsere Werte werden sich durchsetzen." Der Angriff sei eine Attacke auf alle freien Menschen. Ähnlich hatte sie es bereits am Abend des Anschlags gesagt.

Es ist eine kämpferische Rede - und eine, die Mut machen soll an einem Tag, an dem viele Londoner im Zentrum noch immer ein mulmiges Gefühl beschleicht. Die "beste Antwort auf Terrorismus" sei, das Leben wie gewohnt fortzusetzen, sagt May. Die Menschen täten das millionenfach. Diese Antwort zeige, "dass wir niemals aufgeben". Und: "Wir haben keine Angst."

Mit dem Kampf gegen den Terror, besser gesagt: mit der Sacharbeit, kennt May sich aus. Jahrelang war sie Innenministerin. In dieser Zeit erwarb ich sich einen Ruf als akribische, jedoch auch unterkühlte Arbeiterin.

Zum ersten Mal in ihrer Amtszeit muss die Premierministerin nun wirklich emotional sein. Das kann grundsätzlich zum Drahtseilakt werden, schnell kitschig oder aufgesetzt wirken. Doch May schafft es, sich als warmherzige Regierungschefin zu präsentieren. Ausführlich lobt sie den Polizisten Keith Palmer, der sich dem Attentäter in den Weg gestellt hat. Jetzt ist er tot. Er habe den "größtmöglichen Preis" gezahlt, sagt May. Männer wie Palmer zeigten "großen Mut und wir sind ihnen dankbar".

Für einen Moment ist es da, eine Art Wirgefühl im Parlament. Immer wieder erhält May Zustimmungsrufe - von allen Seiten.