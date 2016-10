Aufstieg der USA zur Weltmacht Geld, Bomben, Sendungsbewusstsein

Besucher der amerikanischen Hauptstadt Washington, die mühsam den Hügel bis zum Arlington House hinaufkraxeln, werden mit einem atemraubenden Ausblick belohnt. Wie in einem Freiluftmuseum lässt sich von hier aus der Aufstieg der USA zur Weltmacht besichtigen.

Fast jedes Gebäude, jedes Denkmal steht für eine Episode in dieser Geschichte. Zu sehen sind von hier oben das Weiße Haus, der Sitz des Präsidenten, daneben die National Mall mit den Denkmälern für die gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkriegs, des Vietnam- und des Koreakriegs. Und schließlich, direkt am Fluss Potomac, liegt das Pentagon, Amerikas militärische Schaltzentrale, mit dem hoch in den Himmel ragenden Denkmal für den Terrorangriff auf das Gebäude am 11. September 2001.

Kaum zu glauben, aber es ist erst etwas mehr als 200 Jahre her, da war diese Gegend nichts weiter als Wald- und Sumpfgebiet. Ein entlegener Ort in einem entlegenen Land, das auf der politischen Weltkarte praktisch keine Bedeutung hatte.

Aus dem Land der Farmer und Händler ist die beherrschende Macht der Erde erwachsen, politisch, militärisch, wirtschaftlich, kulturell. Die Vereinigten Staaten sind die reichste Nation, die dieser Planet je hervorgebracht hat. Amerika verfügt über die modernste und schlagkräftigste Militärstreitmacht der Erde, die US-Marine patrouilliert mit ihren Flugzeugträgern und Atom-U-Booten auf den sieben Weltmeeren. Wie konnte dieser spektakuläre Aufstieg gelingen?

