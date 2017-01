Außenminister Lawrow Russland setzt große Hoffnungen auf Trump

Russland setzt große Erwartungen in Donald Trump. Das machte Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag bei seiner Jahresbilanz deutlich. Moskau begrüße, dass der künftige US-Präsident sich am Kampf gegen den internationalen Terrorismus beteiligen wolle, der auch im abgelaufenen Jahr die größte Gefahr für die Weltsicherheit gewesen sei. Die scheidende US-Führung von Präsident Barack Obama habe außer Worten nur wenig dazu beigetragen.

Außerdem hoffe Russland, dass mit Trump bei der Lösung des Syrien-Konflikts besser zusammengearbeitet werden könne als Obama. Es sei deshalb wichtig, Trump zu den geplanten Friedensgesprächen am 23. Januar in Astana in Kasachstan einzuladen. An der Konferenz nehmen neben Vertretern der syrischen Führung auch Rebellengruppen teil. Die Aufständischen sehen in den von Russland, der Türkei und Iran unterstützten Gesprächen eine Vorstufe für die nächste Runde politischer Verhandlungen in Genf.

Die Entsendung US-amerikanischer Truppen im Rahmen der Nato-Operation "Atlantic Resolve" bezeichnete Lawrow als "schlechte Idee". Washington hatte im Oktober angekündigt, ab 2017 permanent eine zusätzliche Kampfbrigade nach Europa zu schicken. Es handelt sich um eine Reaktion des westlichen Verteidigungsbündnisses auf Russlands Vorgehen im Ukrainekonflikt.

Trump strebt unter anderem bessere Beziehungen zu Moskau an. Das Verhältnis zwischen Russland und den USA ist so schlecht wie nie seit dem Ende des Kalten Krieges. Unter anderem werfen die USA dem Kreml vor, mit Hackerattacken die US-Wahlen beeinflusst zu haben. Trump ist ab Freitag US-Präsident. Es ist noch unklar, wie er nach seiner Amtseinführung auf die Cyberangriffe reagieren wird.

Lawrow kritisierte Versuche der westlichen Länder, Demokratie zu exportieren. Dies habe aus russischer Sicht in der internationalen Politik nur Probleme gebracht, in der Ukraine wie beim Arabischen Frühling im Nahen Osten. Russland sei bereit, mit den USA, mit EU und Nato gleichberechtigt zusammenzuarbeiten. "Aber ohne Import von Werten, ohne Versuche, uns irgendwelche Werte aufzudrängen", sagte er.