Am Ende stand es 48 zu 35: Mit knappem Vorsprung hat der australische Premierminister Malcolm Turnbull eine parteiinterne Abstimmung über seine politische Zukunft gewonnen. Turnbull hatte am Dienstagmorgen (Ortszeit) sein Amt an der Regierungs- und Parteispitze zur Verfügung gestellt und zugleich angekündigt, bei der anschließenden Wahl wieder antreten zu wollen. Sein Kontrahent war Einwanderungsminister Peter Dutton - der erklärte kurz nach der Niederlage seinen Rücktritt.

Seit Tagen schon hatte es Berichte über einen möglichen Wechsel an der Regierungsspitze gegeben. Turnbull ist in seiner eigenen Partei, der Liberal Party, wenig beliebt. Zudem stehen im kommenden Jahr Wahlen an, und in Umfragen war die Partei zuletzt abgestürzt. Erst am Montag hatte Turnbull eines seiner wichtigsten Vorhaben - einen Reformvorschlag zur Energiepolitik - selbst zurückgezogen, nachdem der parteiinterne Widerstand zu groß geworden war. Turnbull musste fürchten, seinen Vorschlag auch wegen Gegenstimmen in der eigenen Partei nicht durchs Parlament zu bekommen. Kritiker hatten das als Zeichen der Führungsschwäche gedeutet.

Der Name Peter Dutton kursierte ebenfalls seit Tagen als möglicher Kandidat für die Spitze von Regierung und Partei. Der ehemalige Polizist ist für seinen harten Kurs in der australischen Flüchtlingspolitik bei einem Teil der Bevölkerung sehr beliebt - für andere gilt er als das personifizierte Böse (mehr zu Australiens Flüchtlingspolitik und den umstrittenen Lagern auf Pazifikinseln lesen Sie hier).

AFP Peter Dutton

Doch auch nach Turnbulls Sieg und Duttons Rückzug vom Ministeramt wird in der Liberal Party wohl so schnell keine Ruhe einkehren. Als eigentlicher Anführer der Anti-Turnbull-Bewegung innerhalb der Partei gilt ein alter Kontrahent des Ministerpräsidenten: Tony Abbott. Der war einst selbst Premierminister, wurde dann allerdings von Turnbull gestürzt. In den vergangenen Wochen war er der lautstärkste Kritiker von Turnbulls Energiereform. Immer wieder werden ihm Ambitionen nachgesagt, Turnbull stürzen zu wollen.

Bei der Abstimmung am Dienstag ging es auch um den Posten des Vizepremiers. Amtsinhaberin Julie Bishop war allerdings die einzige Kandidatin, sie wurde bestätigt.