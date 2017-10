Regierungskrise Australische Opposition will Hunderte Beschlüsse überprüfen lassen

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs traf die Regierungskoalition von Premier Malcolm Turnbull hart: Fünf Politiker müssen im Streit über doppelte Staatsbürgerschaften ihr Mandat abgeben. Darunter befindet sich auch Australiens Vizepremierminister Barnaby Joyce. Die Ein-Stimmen-Mehrheit ist damit weg - und schon droht der Regierung weiterer Ärger.

Denn die oppositionelle Labour-Partei will mehr als hundert Entscheidungen der Regierung überprüfen lassen. Schließlich seien Kabinettsmitglieder wegen ihrer doppelten Staatsbürgerschaft zu Unrecht an politischen Beschlüssen beteiligt gewesen. "Wir werden alle Optionen in Betracht ziehen", sagte Parteichefin Tanya Plibersek.

Hintergrund der Regierungskrise ist ein seit Wochen anhaltender Streit über die Staatsangehörigkeit einzelner Parlamentarier. Australische Abgeordnete dürfen die doppelte Staatsbürgerschaft laut Abschnitt 44 der Verfassung nicht besitzen. Mehrere Politiker mussten deshalb bereits zurücktreten. Für das meiste Aufsehen sorgte der Fall von Vizepremier Joyce.

Das sieht auch die Opposition so: Man sei besorgt darüber, dass Joyce an Abstimmungen teilgenommen habe, obwohl er dazu gar nicht berechtigt gewesen sei, sagte Labor-Chefin Plibersek. Darunter seien auch Entscheidungen gewesen, die sie nur knapp verloren hätten.

"Völliges Neuland"

Der bisheriger Vizepremier Joyce verteidigte sich: Die meisten Beschlüsse seien gemeinschaftlich im Kabinett getroffen worden und behielten dadurch ihre Gültigkeit.

Im Fokus der Opposition steht offenbar besonders der gescheiterte Versuch im Parlament, australische Banken nach Geldwäschevorwürfen und dubiosen Finanzberatungen stärker zu kontrollieren. Für Kritik sorgte aber auch der Regierungsbeschluss, bestimmten Beschäftigungsgruppen den Lohn für Sonntagseinsätze zu kürzen.

Ob die Opposition Entscheidungen wie diese wirklich kippen kann, ist aber unklar. "Das ist völliges Neuland", sagt Rechtsexperte George Williams von der Universität New South Wales. Es sei nicht abzusehen, wie die Gerichte entscheiden würden, wenn die Beschlüsse nochmal genauer untersucht würden.

Für Joyce stehen demnächst nun erst einmal Neuwahlen an - sie sollen im Dezember in seinem Wahlbezirk in New England stattfinden. Australischen Medienberichten zufolge gilt Joyces Wiederwahl als wahrscheinlich. Er hat seine neuseeländische Staatsbürgerschaft inzwischen abgegeben.

Bis über die Neuvergabe dieses Parlamentssitzes entschieden ist, hat Turnbulls Regierung keine Mehrheit. Er könnte theoretisch auf eine Minderheitsregierung setzen. Das würde die Arbeit bis zu den nächsten Wahlen 2019 aber erheblich erschweren.