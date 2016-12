Melbourne Australische Polizei vereitelt offenbar Terroranschläge

Die australische Polizei hat nach eigenen Angaben eine Serie von Terroranschlägen in Melbourne am ersten Weihnachtsfeiertag verhindert. Bei Razzien in der zweitgrößten Stadt Australiens wurden demnach sieben verdächtige Personen festgenommen. Fünf Männer im Alter zwischen 21 und 26 Jahren befänden sich noch in Haft und sollen noch am Freitag für die Planung eines Terroranschlags angeklagt werden. Ein Mann und eine Frau seien wieder auf freien Fuß gesetzt geworden.

Der Polizeichef des Bundesstaats Victoria, Graham Ashton, sagte, es seien Anschläge mit Sprengsätzen und anderen Waffen auf mindestens drei bedeutende Ziele geplant gewesen. Dabei habe es sich um den Bahnhof Flinders Street, den Platz Federation Square und die St. Paul's Cathedral gehandelt.

Australiens Regierungschef Malcolm Turnbull sprach von einem "sehr schwerwiegenden" Anschlag zu Weihnachten, den die Polizei vereitelt habe. "Diese Terroristen wollten es zerstören. Sie wurden gestoppt."

Die Verdächtigen seien vom "Islamischen Staat" inspiriert worden, hätten sich aber selbst radikalisiert. Sie seien bereits seit längerer Zeit beobachtet worden, so Ashton. Bei den Razzien sollen unter anderem improvisierte Sprengsätze gefunden worden sein. "Wenn uns dies durchgerutscht wäre, wäre es sicherlich ein folgenschwerer Anschlag geworden", sagte Ashton. 400 Polizisten seien im Einsatz gewesen.

Die Polizei glaubt, die Anschlagsgefahr durch die Festnahmen neutralisiert zu haben. Dennoch werde die Präsenz der Sicherheitskräfte in Melbourne erhöht.