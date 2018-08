Australien bekommt einen neuen Premierminister: Der bisherige Amtsinhaber Malcolm Turnbull hat nach zunehmender Kritik am Freitag erneut eine parteiinterne Abstimmung über den Spitzenposten in der Liberal Party abhalten lassen. Die gewann der bisherige Schatzmeister Scott Morrison.

Auch der ehemalige Einwanderungsminister Peter Dutton sowie Vizepremierministerin und Außenministerin Julie Bishop waren angetreten. Bishop unterlag in der ersten Runde. Am Ende kam Dutton auf 40 Stimmen, Morrison auf 45. Turnbull hatte bereits am Vortag angekündigt, im Falle einer erneuten Abstimmung nicht erneut anzutreten, sondern sich stattdessen aus dem Parlament zurückzuziehen.

In Australien wird der Premierminister nicht direkt vom Volk gewählt. Das Amt hat traditionell der Vorsitzende der Partei inne, die die Regierung führt. Der Regierungschef kann seinen Posten deshalb auch durch eine parteiinterne Vertrauensabstimmung verlieren.

Der Hintermann der Revolte: Ein alter Turnbull-Rivale

Am Dienstag hatte Turnbull eine solche Abstimmung gegen seinen parteiinternen Rivalen Dutton noch gewonnen, der war daraufhin von seinem Ministerposten zurückgetreten. Turnbulls Sieg fiel mit 48 zu 35 Stimmen aber zu knapp aus, um seine Ämter sicher behaupten zu können. Drei Tage später - und nach anhalten Angriffen aus dem konservativen Lager seiner Partei - sah er sich dann am Freitagmittag genötigt, eine erneute Abstimmung einzuberufen. Seine Kritiker hatten dafür die nötigen Stimmen gesammelt.

AAP/Lukas Coch/REUTERS Malcolm Turnbull

Als Hintermann der Revolte gilt der frühere Premierminister Tony Abbott, den Turnbull vor drei Jahren selbst aus dem Amt gedrängt hatte. Er ist Teil des konservativen Lagers innerhalb der Partei und hatte Dutton unterstützt. In Australien hat seit 2007 kein Premierminister mehr eine volle Amtszeit durchgehalten. Seitdem gab es vier verschiedene Regierungschefs - nun kommt ein fünfter hinzu:

Kevin Rudd, Labor Party, 2007 bis 2010

Julia Gillard, Labor Party, 2010 bis 2013

Kevin Rudd, Labor Party, Juni 2013 bis September 2013

Tony Abbott, Liberal Party, 2013 bis 2015

Malcolm Turnbull, Liberal Party, 2015 bis 2018

Scott Morrison, Liberal Party, seit 2018

In den Umfragen liegt das Regierungsbündnis aus Liberaler und Nationaler Partei deutlich hinter der Labor-Opposition. Die nächste reguläre Wahl steht im kommenden Jahr an.