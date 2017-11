Regierungskrise Australiens Senatspräsident tritt wegen doppelter Staatsbürgerschaft ab

Immer mehr australische Politiker treten wegen der Affäre um doppelte Staatsbürgerschaften zurück. Auch der Präsident des Senats, Stephen Parry, hat nun seinen Rückzug angekündigt. Grund dafür ist, dass der Politiker der Liberalen Partei durch seinen in Großbritannien geborenen Vater neben der australischen auch noch die britische Staatsbürgerschaft besitzt.

Hintergrund der Affäre ist ein seit Wochen anhaltender Streit über die Staatsangehörigkeit einzelner Parlamentarier. Australische Abgeordnete dürfen die doppelte Staatsbürgerschaft laut Abschnitt 44 der Verfassung nicht besitzen. Rund ein halbes Dutzend Politiker musste deshalb bereits zurücktreten. Für das meiste Aufsehen sorgte der Fall von Vizepremier Barnaby Joyce.

Weil ein Gericht diese Praxis gebilligt hatte, ließ Parry laut "Telegraph" seinen eigenen Fall prüfen. Der Politiker gab an, deshalb erst diese Woche von seiner britischen Staatsbürgerschaft erfahren zu haben.

Der Streit um die Staatsangehörigkeit hat sich damit längst zu einer Regierungskrise ausgeweitet. Die rechtsliberale Koalition von Premierminister Malcolm Turnbull verlor in der vergangenen Woche ihre Ein-Stimmen-Mehrheit im Repräsentantenhaus. Von den annähernd 25 Millionen Einwohnern ist jeder Zweite im Ausland geboren oder hat mindestens ein Elternteil, das im Ausland geboren wurde.

Parry kündigte auch an, sein Mandat als Senator der Insel Tasmanien niederzulegen. In einem Brief an die anderen Senatoren zitierte der 57-Jährige den früheren US-Präsidenten Abraham Lincoln mit dem Spruch: "Ich behaupte nicht, Ereignisse unter Kontrolle gehabt zu haben. Sondern ich gebe ohne Weiteres zu, dass die Ereignisse mich unter Kontrolle hatten."