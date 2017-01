Gewalt Burmas missbrauchte Frauen

Nojiba

Nojiba teilt sich ihre Hütte im Flüchtlingslager in Bangladesch mit 14 anderen Rohingya. Am Tag vor ihrer Flucht kamen wieder Soldaten in ihr Dorf, wie schon seit drei Monaten. Sie fanden Nojiba, die sich mit anderen Frauen und Mädchen hinter Büschen versteckte. "Sie haben die Mädchen in ein Haus in der Nähe verschleppt und sie dort vergewaltigt. Ich konnte ihre Schreie hören", sagt Nojiba.

Dann hielt auch ihr ein Soldat eine Waffe an den Kopf. "Gehen wir", soll er gesagt haben. Drei Männer drängten sie in ein Haus und vergewaltigten sie eine Stunde lang. Am nächsten Tag packte sie ihre Sachen und wanderte bis zum Fluss Naf, der Burma von Bangladesch trennt. "Mein ganzer Körper tat weh. Ich dachte, ich könnte es nicht schaffen, ich fühlte mich schwach." Sie bezahlte einen Bootsmann, die Flucht gelang.