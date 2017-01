Chelsea Manning Obamas große Geste

Am Kapitol stehen schon die Bühnen, die Inauguration seines Nachfolgers ist nur ein paar Tage entfernt. Barack Obama ist als US-Präsident bald Geschichte. Aber noch ist er nicht weg. Das hat er nun mit einer erstaunlichen Entscheidung erneut gezeigt.

Obama schenkt Chelsea Manning vorzeitig die Freiheit. Die Whistleblowerin, die als Obergefreite im Irak Hunderttausende an geheimen Botschaftsdepeschen und Militärunterlagen kopierte und den Enthüllern von Wikileaks übergab, kann im Mai das Gefängnis verlassen. 28 Jahre früher, als es das Urteil eigentlich vorsah. Obamas Gegner schäumen schon, sie sehen den Schritt als Verrat an der nationalen Sicherheit. Das Gegenteil ist richtig. Der Schritt ist nobel - und in dem Erregungszustand, in dem die USA sich dieser Tage befinden, ein wichtiges Signal der Milde und des Innehaltens.

Man muss Chelsea Manning nicht als Heldin sehen. Sie hat die USA blamiert. Und bei der Übergabe der unbearbeiteten Papiere an Wikileaks hätte sie vorsichtiger sein können. Aber mit ihrer Entscheidung, Militärgeheimnisse zu veröffentlichen, hat Manning ihrem Land einen Dienst erwiesen. Sie hat den Wahnsinn des Kriegsalltags ins Bewusstsein der Amerikaner zurückgeholt und die kleinen und großen Verbrechen der US-Außenpolitik offenbart. Das von ihr zu Tage beförderte Video aus einem Kampfhubschrauber, der in Bagdad Zivilisten und zwei Reuters-Reporter beschießt, ist bis heute ein Sinnbild für die Maßlosigkeit im Irak. Manning hat ihr Land mit seinen eigenen Fehlern konfrontiert. Dafür darf es keine 35 Jahre Haft geben.

Manning, die als Mann geboren wurde, hat in den vergangenen Jahren auch so schon schwer gebüßt. Man vergisst leicht, dass sie bereits seit knapp sieben Jahren im Gefängnis sitzt. Vor ihrem Prozess wurde sie in Einzelhaft gesteckt und körperlich auf unmenschliche Weise gequält. Sie bekam Zusatzstrafen, wenn sie eine abgelaufene Zahnpasta benutzte oder ein unerwünschtes Buch las. Und währenddessen führte sie einen Kampf mit ihrer Identität. Wie brutal der gewesen sein muss, zeigen ihre zwei Suizidversuche.

Für Snowden gibt es dennoch keine Chance auf Gnade

Obama gibt Manning nun einen Teil ihrer Würde zurück. Er korrigiert damit in Teilen auch seine eigene Politik. Denn zur Wahrheit gehört: Manning wurde mit übergroßer juristischer Härte verfolgt, weil Obamas Regierung diesen Kurs vorgab. Kein anderer Präsident bekämpfte Whistleblower so wie er. Und man braucht sich nichts vorzumachen: Nur weil Manning nun überraschend Gnade erfuhr, heißt das nicht, dass Edward Snowden diese auch erfahren wird. Obamas Leute haben bereits klargestellt, wo sie den Unterschied sehen: Manning blieb in den USA, sie gestand und stellte sich einem Verfahren. Snowden machte sich aus dem Staub und floh in die Arme des Widersachers Putin. Gnade? Keine Chance.

Aber stellt man Obamas Schritt in den aktuellen politischen Kontext, wird klar, welch wichtige Symbolik er hat. Die Haftverkürzung Mannings soll nicht nur seine politische Bilanz verschönern und das Lager der Linken beglücken, das er in seiner Amtszeit so häufig enttäuscht hat. Obama will auch ein Zeichen gegen Donald Trumps Prinzip der Einschüchterung setzen. Indirekt legt er mit der Manning-Entscheidung offen, was aus seiner Sicht in den kommenden Jahren zur Disposition stehen könnte: Die Freiheitsrechte, die Unabhängigkeit der Justiz, der Umgang mit politischen Gegnern.

Ich kann Manning nicht Donald Trump überlassen und rette sie lieber noch schnell vor der drohenden Willkür - so kann die Entscheidung auch verstanden werden. Das ist die dunkle Seite von Obamas Geste.