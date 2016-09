Obama in Laos "Im Schatten der Bomben"

Es ist seine letzte Visite als US-Präsident in Asien, denn in vier Monaten verlässt Barack Obama das Weiße Haus. Nach dem G20-Gipfel in China jettete er weiter nach Laos. Noch immer leidet das Land unter den Folgen des Vietnamkriegs, und so war der Besuch für die Menschen dort symbolisch sehr wichtig.

Obama trank nicht nur Kokosmilch, ließ sich lässig mit Sonnenbrille fotografieren und durch die alte Königstadt Luang Prabang führen. In Vientiane hatte er auch einen politisch wichtigen Besuchstermin: Er informierte sich in einem Rehabilitationszentrum über die immer noch aktuellen Folgen der US-Luftangriffe während des Vietnam-Krieges. Denn bis heute ist Laos von nicht explodierten amerikanischen Bomben übersät, darunter sind mehrere Millionen Streubomben, die weiterhin regelmäßig zu Toten und Verletzten in der Zivilbevölkerung führen.

Das noch immer kommunistische Laos, das im Osten an Vietnam grenzt, war zwischen 1964 und 1973 das Ziel schwerer US-Bombenangriffe. Der geheime Krieg unter Führung des US-Geheimdiensts CIA sollte die Versorgungsrouten der kommunistischen Rebellen in Vietnam abschneiden.

Mehr als zwei Millionen Tonnen Bomben warfen die Amerikaner über Laos ab. 30 Prozent davon explodierten nicht, darunter Schätzungen zufolge 80 Millionen Streubomben. Von Beginn des Kriegs bis 2008 wurden nach Regierungsangaben rund 50.000 Menschen durch die Bomben getötet oder verletzt. Bisher ist nur ein Prozent des betroffenen Gebiets vollständig von nicht explodierten Bomben geräumt worden.

Laos lebe seit vier Jahrzehnten "im Schatten der Bomben", sagte Obama. Seinen Gastgebern konnte er eine deutlich höhere finanzielle Unterstützung als bisher bei der Räumung von nicht explodierten Bomben zusagen. Für die kommenden drei Jahre stellen die USA 90 Millionen Dollar (80,6 Millionen Euro) bereit. In den vergangenen 20 Jahren belief sich die Hilfe auf insgesamt 100 Millionen Dollar.

Nach seinen kulturellen und politischen Terminen am Mittwoch wurde Obama am Abend beim Galadinner zum Auftakt des Ostasien-Gipfels mit der Südostasiatischen Staatengemeinschaft (Asean) erwartet.