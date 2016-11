Obama-Rede in Athen "Demokratie ist mehr als eine Person"

In Athen hat Barack Obama die Vorzüge der Demokratie gepriesen. Die frühesten Formen der Volksherrschaft im antiken Griechenland seien weit davon entfernt gewesen, perfekt zu sein - "genauso wie die frühesten Formen der amerikanischen Demokratie nicht perfekt waren", sagte der scheidende US-Präsident in seiner letzten großen Rede.

Den Namen seines Nachfolgers Donald Trump sprach Obama zwar nicht aus. Er sagte aber, "der nächste US-Präsident und ich könnten unterschiedlicher nicht sein".

Dennoch sei es in den USA "Tradition, dass der scheidende Präsident den neuen willkommen heißt, und das habe ich letzte Woche getan", betonte er. Die Grundpfeiler der Demokratie und eine offene Debatte müssten aufrechterhalten werden. "Dann sind wir auch okay", sagte Obama. "Die Demokratie in den USA ist aber größer als nur eine Person", sagte er. Die Regentschaft des Volkes sei unersetzbar. "Die wichtigste Rolle in einem Land ist nicht die des Präsidenten oder des Ministerpräsidenten. Die wichtigste Rolle im Land ist die des Bürgers."

"Der Fortschritt folgt einem kurvenreichen Pfad - manchmal vorwärts, manchmal zurück", sagte Obama. Vor allem für junge Leute sei es wichtig, das zu verstehen, auch wenn es schwerfallen könne. Nach dem Wahlkampf müsse der Übergang zwischen den Regierungen so reibungslos wie möglich gestaltet werden - darauf sei die Demokratie angewiesen. "Besonders dann, wenn man nicht die Ergebnisse bekommt, die man will."

Obama verteidigte im krisengeschüttelten Griechenland die Errungenschaften der Globalisierung. Die wirtschaftliche Vernetzung habe zu mehr Wohlstand, mehr Bildung und weniger Gewalt geführt. "Aber es gibt auch enorme Brüche", sagte er. Die moderne Kommunikation mache soziale Überwachung möglich.

"Ungleichheit wurde früher eher toleriert, sie wird jetzt nicht mehr toleriert, weil jeder, auch in den entlegensten Regionen Afrikas, ein Smartphone hat und sehen kann, wie die Leute in London oder New York leben", sagte der Präsident.

Obama will weiterhin die Kreditgeber Griechenlands drängen, das Land auf den Weg einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung zu bringen. Er äußert sich überzeugt, dass Griechenland wieder bessere Zeiten erleben wird. "Eine Entlastung ist entscheidend", sagte er. Das Land, das nach der Finanzkrise schmerzhafte Einschnitte hinter sich habe, müsse auf einen nachhaltigen Pfad zurückgeführt werden, die Jugend brauche Perspektiven.

Mit seiner Forderung steht Obama im Widerspruch zur Bundesregierung. Finanzminister Wolfgang Schäuble hält Schuldenerleichterungen für Griechenland nicht für angebracht und liegt deswegen seit längerer Zeit mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) im Clinch.

Abgeschirmt von der Öffentlichkeit hatte Obama vor der Ansprache die Akropolis besichtigt. Die Altertümer auf dem "heiligen Felsen", wie die Griechen den Hügel im Stadtzentrum nennen, blieben dafür den gesamten Mittwoch vollständig für die Öffentlichkeit gesperrt. Auch griechische Fernsehsender konnten das präsidiale Sightseeing nur aus der Ferne zeigen.

Nach der Rede macht sich Obama auf den Weg nach Berlin, wo er am frühen Abend erwartet wird. Im Hotel "Adlon" ist ein Abendessen mit Kanzlerin Angela Merkel geplant.