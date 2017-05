Umstrittener Ex-Sicherheitsberater Obama warnte Trump vor Ernennung Flynns

Barack Obama hat seinen Nachfolger Donald Trump unmittelbar nach dessen Wahlsieg davor gewarnt, Ex-General Michael Flynn zum nationalen Sicherheitsberater zu ernennen. Das berichteten die Sender NBC und CNN am Montag unter Berufung auf Mitarbeiter des damaligen US-Präsidenten. Obama habe Trump im ersten Gespräch der beiden am 10. November von Flynn abgeraten, das war zwei Tage nach der Präsidentenwahl.

Trumps Sprecher Sean Spicer sagte, in der Tat habe Obama in dem Gespräch klargemacht, dass er kein Fan Flynns sei. Der Sicherheitsberater war im Februar nach nur drei Wochen von seinem Posten zurückgetreten. Er hatte vor seinem Amtsantritt mit dem russischen Botschafter über Sanktionen gegen Moskau gesprochen und darüber später falsche Angaben gemacht.

Obama hatte eigene Erfahrungen mit Flynn: Er hatte ihn 2012 erst zum Chef der Defence Intelligence Agency (DIA) gemacht und zwei Jahre später vorzeitig entlassen - angeblich wegen seines Führungsstils.

Es blieb am Montag zunächst unklar, warum Obama Trump von Flynn abriet. Waren es dessen Führungsmängel, die Russlandkontakte oder noch ein anderer Grund?