Obama im US-Kongresswahlkampf Ja, er kann's noch

Kandidiert er wieder? Die Frau, die ihn vor der Sporthalle anspricht, ist ganz aufgeregt. Barack Obama lacht. "Ich kandidiere für die Menschheit", sagt er. "Ich kandidiere für die Ewigkeit." Er hält sein Handy hoch und wandert winkend an der jubelnden Menge vorbei, die geduldig wartet. Auf ihn, Barack Obama.

Natürlich ist der Mann vor der Sporthalle nicht Obama. Er sieht ihm ähnlich, schwarzer Anzug, schwarze Sonnenbrille, Haare stimmen, Lächeln auch. Doch er ist definitiv zu klein.

Er heißt Derrick "Mobama" Maxwell, so steht's auf seiner Visitenkarte. Der Profi-Doppelgänger - einer von vielen in Las Vegas - nutzt die Gunst der Stunde, um seine alte Nummer abzustauben: "Dies ist eine seltene Gelegenheit."

So selten, dass sie schräge Vögel, fliegende Händler und rund 2000 Begeisterte anlockt, wie eine Abba-Reunion-Show. Stundenlang harren sie in der Sonne aus, um den echten Obama zu erleben, der drinnen auftritt, in derselben Basketball-Arena der University of Nevada, in der er zuletzt 2012 Wahlkampf gemacht hat.

Jetzt ist wieder Wahlkampf - und auch Obama ist wieder da. Doch nicht mehr für sich selbst, sondern für örtliche Kongresskandidaten, von denen er manche noch nie getroffen hat.

Denn sie sind eigentlich ja nur Statisten in einer größeren Aufführung. Der 44. Präsident der USA bequemt sich aus dem Ruhestand, um dem 45. Präsidenten der USA die Flügel zu stutzen. So offen sagt das zwar keiner, aber darum geht es bei diesen Halbzeitwahlen, für die Demokraten jedenfalls: Könnten sie den Kongress am 6. November kippen, dann würde es schwer für Donald Trump.

Da geht kein Weg am Casino-Staat Nevada vorbei, wo selbst die Politik ein Glücksspiel ist und alle wichtigen Rennen gerade so ziemlich fifty-fifty stehen.

In Las Vegas assistiert Obama unter anderem der Kongressabgeordneten Jacky Rosen, die den republikanischen Senator Dean Heller stürzen will. Heller war mal total Anti-Trump, jetzt ist er total Pro-Trump, wie die meisten Republikaner.

Obama-Nostalgie hängt über allem

Er habe Rosen vorher nicht gekannt, sagt Anthony Dominguez, 18, der ein Rosen-Hemd trägt und draußen Rosen-Flugblätter verteilt. Aber Trump sei ihm zuwider. Dominguez kann 2018 zum ersten Mal wählen - als Obama Präsident wurde, war er acht.

Obama-Nostalgie hängt über allem. Briston Clayton verhökert alte Wahlkampf-Memorabilia von 2008 und 2012: Baseballmützen, Anstecker, T-Shirts, zehn Dollar "plus Trinkgeld". "Trump ist ja auch nicht so schlecht", gibt der 62-Jährige zu. "Aber Obama, logisch." Er freue sich auf dessen Rede. "Wie früher."

Alles wie früher, fast. Nach dem langen Vorprogramm, bei dem ihm das Hip-Hop-Duo Salt-N-Pepa seinen Neunzigerjahre-Hit "Whatta Man" widmet, sprintet Obama auf die Bühne, ohne Sakko, weißes Hemd offen, Ärmel hochgekrempelt.

Wie damals, in seinem ersten Vorwahlkampf Anfang 2008, als er noch ganz ohne Manuskript, Teleprompter und Pathos auskam. Obama unplugged. Nur dass die spartanische Halle diesmal halbleer bleibt, irgendwie hat man mehr erwartet. Ist die Luft raus? "Ich habe viel zu sagen!", ruft er. "Yes, we can!", schallt es zurück.

Obama spricht von einer "politischen Dunkelheit", die sich übers Land gelegt habe. Diagnostiziert den Niedergang unter Trump: die Zivillosigkeit, die Demagogie, die Korruption, der Absturz Amerikas zur "Westentaschendiktatur".

Trump selbst nennt er kein einziges Mal beim Namen, muss er auch nicht.

"Wirtschaftswunder?", schnaubt Obama. "Erinnert ihr euch vielleicht, wem das zu verdanken ist?" Die Menge trampelt. "Wir lieben dich!", schreit ein Mann.

"Diese Wahl ist wichtiger als alle anderen in meinem Leben", ruft Obama. "Yeah!", brüllt eine Frau zurück, wie in einer Gospelkirche. "Sag's uns!"

Jedesmal, wenn Obama die andere Seite erwähnt, buhen sie. "Buht nicht!", entgegnet er. "Wählt!" Je höher die Wahlbeteiligung, desto besser die Chancen der Demokraten: "Die größte Bedrohung der Demokratie ist Gleichgültigkeit."

Wohl deshalb hat auch er sich noch mal in den Wahlkampf gestürzt. Zu spät? Trump tingelt schon auf Triumph-Tour durchs Hinterland, wo er seine Basis aufpeitscht, mit Lügen und Verschwörungstheorien. Seine Umfragewerte steigen, in Texas spricht er fast zeitgleich mit Obama vor rund 18.000 Leuten.

Die einzig einende, charismatische Figur bleibt Obama

Den Demokraten - die plötzlich wieder bangen müssen - fehlt es an einer neuen, einenden, charismatischen Figur. Selbst mit Jungstars wie Beto O'Rourke in Texas und Alexandria Ocasio-Cortez in New York, jenen überhöhten Hoffnungsträgern.

Ihre einzig einende, charismatische Figur bleibt - Obama. Also ließ der sich seit September wieder in den Ring locken: hochdotierte Spendendinner, "endorsements" (das offizielle Obama-Gütesiegel) für gefährdete Kandidaten, spärliche Reden.

Nach 40 Minuten ist Schluss, Obama vermeidet Schlagzeilen. Zum Abschied wirft er sich noch mal buchstäblich ans Publikum, lehnt sich über die Barrikaden, um die Leute zu herzen. Hände recken sich, Handys schießen hoch, der Ruheständler strahlt übers ganze Gesicht. Fast wie früher.