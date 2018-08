Vor Midterms Obama macht Wahlkampf für Parteifreunde

Die im Herbst stattfindenden Kongress- und Gouverneurswahlen werden ein erster Gradmesser, wie stark US-Präsident Donald Trump und dessen Republikaner noch sind. Sein Amtsvorgänger Barack Obama hat nun seine Unterstützung für mehrere Dutzend Kandidaten der Demokraten bei den bevorstehenden Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms, angekündigt.

"Ich möchte darlegen, warum die demokratischen Kandidaten in diesem Herbst unsere Stimme verdienen", hieß es in einer Erklärung Obamas, in der er erklärte, 81 Demokraten aus 14 Bundesstaaten unterstützen zu wollen.

"Fundamentales Bekenntnis zu Gerechtigkeit"

"Ich bin zuversichtlich, dass sie zusammen dieses Land, das wir lieben, stärken, indem sie Chancen, unsere Bündnisse und unsere Position in der Welt wiederherstellen und unser fundamentales Bekenntnis zu Gerechtigkeit, Fairness, Verantwortlichkeit und dem Rechtsstaat hochhalten", schrieb Obama.

Zu den Demokraten, für die Obama sich einsetzen will, zählt etwa der Kandidat Harley Rouda, der in Kalifornien gegen den republikanischen Abgeordneten Dana Rohrabacher antritt. Das dortige Rennen ist für die Demokraten besonders wichtig, um wieder die Mehrheit im Repräsentantenhaus erlangen zu können.

Bei den Wahlen am 6. November werden die 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses, 35 der 100 Mitglieder des Senats sowie die Gouverneure von 36 Bundesstaaten bestimmt.

Video: Obamas Weg (SPIEGEL TV 2012)