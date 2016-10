Präsident liest Läster-Tweets vor "Obama tanzt, wie seine Jeans aussehen"

Bei einigen Beiträgen kann Barack Obama sich das Lachen nicht mehr verkneifen. Der US-Präsident sitzt in der ABC-Talkshow "Jimmy Kimmel Live" und liest Beiträge auf Twitter vor, die andere über ihn geschrieben haben. Unterlegt mit dem melancholischen Lied "Everybody Hurts" der Band R.E.M. lässt es sich der Demokrat aber nicht nehmen, auf die Tweets zu antworten - insbesondere auf den von Donald Trump.

Gern machen sich die Nutzer auf Twitter unter anderem über die Hosen des Präsidenten lustig. Der sonst so elegant wirkende Obama war in den vergangenen Jahren mehrfach aufgefallen, weil er etwas zu große und unförmige Jeans trug - oder wie einige US-Medien es bezeichneten: "Moms Jeans".

Eine Auswahl der Tweets:

"Ich wette, Obama mag Senf auf seinem Hotdog, weil er widerlich ist."

"Ich habe gerade herausgefunden, dass meine Tochter am selben Tag Geburtstag hat wie Obama. WÜRG" . Kommentar von Obama : "Würg ist auch noch großgeschrieben!"

: "Würg ist auch noch großgeschrieben!" "Barack Obama tanzt wie seine Jeans aussehen." Kommentar von Obama : "Ach Leute, diese Jeanssache ist doch schon soo alt."

: "Ach Leute, diese Jeanssache ist doch schon soo alt." "Ich habe mir eine Haarspülung gekauft, sie wirkt nicht - ich mache Obama dafür verantwortlich."

"Barack Obama, Bruder...trainierst du eigentlich mit Gewichten?" Kommentar von Obama: "Ich habe kürzlich das Embargo für kubanische Zigarren aufgehoben. Das ist doch schon etwas."

"Ich habe kürzlich das Embargo für kubanische Zigarren aufgehoben. Das ist doch schon etwas." Auch Donald Trump hatte sich zum scheidenden Präsidenten auf Twitter geäußert: "Obama wird wahrscheinlich als schlechtester Präsident der Vereinigten Staaten in Erinnerung bleiben." Kommentar von Obama: "Immerhin werde ich als Präsident in Erinnerung bleiben".

Bereits vor einem Jahr hatte Obama in der Show eine Auswahl der "mean tweets" vorgetragen. Auf YouTube schauten sich über 46 Millionen Menschen den zweiminütigen Clip an.

Einige Tweets aus dem Vorjahr