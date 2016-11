Obama im Interview mit ARD und SPIEGEL "Wir dürfen aus Furcht nicht aufgeben, wer wir sind"

Quelle: ARD

Das Interview mit Barack Obama haben die ARD und der SPIEGEL gemeinsam geführt: Die Interviewer - WDR-Chefredakteurin Sonia Mikich und SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer - redeten am Donnerstag Vormittag in der US-Botschaft in Berlin eine halbe Stunde mit dem US-Präsidenten. Die ARD und SPIEGEL ONLINE veröffentlichen heute Abend eine gekürzte Fassung mit einer Länge von 14 Minuten. Lesen Sie das Gespräch in voller Länge ab morgen Abend im neuen SPIEGEL - und dazu vieles mehr zum Abschied von Obama und zum Leben unter Donald Trump.