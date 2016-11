Obamas Vermächtnisrede Was zählt schon ein Präsident

Barack Obama ist nach Athen gekommen, um die Demokratie zu loben. Also die Demokratie an sich. Das bietet sich ja an, weil: die alten Griechen, Wiege der Demokratie, Aristoteles und so. Erwähnt er dann später auch tatsächlich alles. Unter normalen Umständen wäre also diese Reise nach Griechenland - und an diesem Mittwochabend weiter nach Deutschland - ein prima internationaler Schlusspunkt seiner Präsidentschaft gewesen.

Nur sind seit der Wahl Donald Trumps zu Obamas Nachfolger die Umstände nicht mehr normal. Und in der westlichen, also der demokratisch verfassten Welt herrscht politische Katerstimmung. Was wird Trump tun? Wer führt künftig den Westen an? Wie gefährdet sind Demokratie und Republik?

So ist aus Obamas geplantem Kürauftritt in Athen plötzlich ein gewichtiger Pflichttermin geworden: Die erste Vermächtnisrede des 44. US-Präsidenten. Und das ist es, was der US-Präsident abliefert.

Obama liefert ein Hoch auf die Demokratie als schlechteste Regierungsform abgesehen von allen anderen Formen.

Ein Hoch auf die Hoffnung, auf den Kompromiss und auf den Fortschritt, den es ohne Rückschritt nicht gibt.

Ein Hoch also auf das Menschliche, weil Demokratie die Herrschaft durch das Volk ist.

Obamas zentraler Satz: "Das wichtigste Amt in der Welt ist nicht das des Premierministers oder des Präsidenten, sondern der wichtigste Titel ist der des Staatsbürgers."

AP Trump und Obama im Weißen Haus

Er erklärt seinen Nachfolger Trump damit zu einer Fußnote der Geschichte. In einer Demokratie sei es schließlich möglich, frühere Fehler zu korrigieren - ob es sich nun um Gesetze oder Wahlen handele. "Sie werden bemerkt haben", sagt Obama, "der nächste amerikanische Präsident und ich, wir könnten nicht unterschiedlicher sein." Aber die Demokratie sei eben "größer als jeder Einzelne". Deshalb bemühe er sich um die bestmögliche Übergabe der Amtsgeschäfte, sagt der Nochpräsident. Was er damit auch meint: In vier Jahren kann alles wieder andersherum sein.

Damit bleibt Obama bei jener amerikanischen Fortschrittserzählung, die sich durch seine beiden Präsidentschaftswahlkämpfe 2008 und 2012 sowie seine acht Jahre im Weißen Haus gezogen hat. Schritt für Schritt geht es letztlich vorwärts, trotz aller Rückschläge: "Fortschritt folgt einem kurvigen Pfad, manchmal geht's vorwärts, manchmal rückwärts - aber solange wir auf die Demokratie setzen, wird unsere Zukunft okay sein."

Dass Obama verstanden hat, wie Trump den USA passieren konnte, zeigt seine Passage zu den zwei Seiten der Globalisierung: Einerseits habe sie Wohlstand und Fortschritt ermöglicht, andererseits aber auch die Ungleichheit und die Wahrnehmung von Ungleichheit massiv verstärkt.

Ein Beispiel: Wenn man "globale Eliten" sehe, die ganz offensichtlich nach anderen Regeln lebten als der Rest, indem sie etwa keine Steuern zahlten - kleiner Seitenhieb auf Trump - dann entstehe eben das Gefühl von Unfairness. Nun würden sich die Zurückgelassenen wehren, ob beim Brexit oder der US-Wahl. Künftig müssten die Früchte der globalisierten Wirtschaft gerechter verteilt werden.

AFP Barack Obama auf der Akropolis

Auch damit schließt Obama an ein zentrales Motiv seiner Jahre im Weißen Haus an. Nur wenige US-Präsidenten vor ihm haben ja so viel über Umverteilung und soziale Gerechtigkeit gesprochen wie er. An der Umsetzung aber hat es letztlich gehapert, auch wenn etwa die Finanzwirtschaft stärker reguliert wurde. Eine Regulierung, die - Ironie der Geschichte - Donald Trump wohl rückgängig machen wird. Wie so vieles, das Obama in den vergangenen Jahren politisch erkämpft hat.

Das macht den scheidenden Präsidenten zum eigentlichen Opfer Trumps. Hillary Clinton, die unglückliche Wahlverlierern, ist da längst Geschichte. Trump kommt als erklärter Anti-Obama nach Washington, er bekämpft (fast) alles, wofür der erste schwarze US-Präsident steht.

"Wir wählen die Hoffnung statt der Furcht", sagt Obama an diesem Novembertag in Athen. Das mag nicht nur für seine Zuhörer, nicht nur für die Europäer und die Amerikaner gelten.

Das gilt wohl zuvörderst auch für ihn selbst.