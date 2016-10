Obama über Trumps Wahl-Äußerungen "Das ist nicht lustig. Das ist gefährlich"

Beim dritten und letzten TV-Duell hatte sich der republikanische Kandidat Donald Trump eigentlich recht gut geschlagen, er gab sich meist sachlich, grobe Patzer leistete er sich nicht. Doch dann, ganz zum Schluss, lieferte er eine Antwort, die es in sich hatte. Ob er das Ergebnis der amerikanischen Präsidentschaftswahl denn akzeptieren werde, fragte der Moderator. Und Trump? Der legte sich nicht fest: "Ich werde es Ihnen sagen, wenn es so weit ist. Ich werde es spannend machen."

Am Tag darauf legte Trump noch einmal nach: "Ich werde das Ergebnis dieser großen und historischen Wahl vollkommen anerkennen - wenn ich gewinne", sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung vor Anhängern in Ohio.

Es hagelte Kritik. Nun kommt sie auch von höchster Stelle: US-Präsident Barack Obama sagte zu Trumps Haltung, eine Wahlniederlage möglicherweise anfechten zu wollen: "Das ist nicht lustig. Das ist gefährlich. Es untergräbt unsere Demokratie."

Obama rief die Zuhörer bei einer Wahlkampfveranstaltung in Miami auf, zur Wahl zu gehen und sich nicht von Trumps Aussagen entmutigen zu lassen. "Eure Stimme ist wichtig, Eure Stimme zählt", sagte er. Trumps Vorwürfe seien haltlos: Wahlbetrug in den USA sei unwahrscheinlicher, als vom Blitz getroffen zu werden.

"Ich frage mich, ob Donald Trump schon einmal in einem Wahllokal war", sagte Obama. Er hoffe auf einen deutlichen Sieg Hillary Clintons, um keine Zweifel am Wahlergebnis aufkommen zu lassen.

First Lady Michelle Obama sagte in Phoenix, der Kandidat der Republikaner drohe damit "unsere Stimmen zu ignorieren und das Ergebnis dieser Wahl abzulehnen". Das sei dasselbe, wie die Grundsätze Amerikas abzulehnen.

Das TV-Duell in Zitaten "Ich werde mir das dann anschauen. Ich schaue es mir nicht jetzt an." Trump auf die Frage, ob er das Wahlergebnis akzeptieren werde "Als ich im Situation Room saß und zusah, wie Osama Bin Laden unschädlich gemacht wurde, hat er 'Celebrity Apprentice' moderiert." Clinton über Trump "Sie haben mir nur eins voraus, und das ist Erfahrung. Aber das waren schlechte Erfahrungen." Trump über Clinton "Putin hat keinen Respekt vor dieser Person." (Trump, bezogen auf Clinton) - "Weil er lieber eine Marionette als Präsidenten der Vereinigten Staaten hätte." (Clinton bezogen auf Trump) - "Sie sind eine Marionette." (Trump) "Wir haben hier ein paar schlimme Hombres, die müssen wir loswerden." Trump zur US-Außenpolitik "Wir werden sichere Grenzen haben. Aber wir werden auch Reformen haben." Clinton zur US-Außenpolitik "Man kann ein Baby im neunten Schwangerschaftsmonat aus der Gebärmutter seiner Mutter reißen - das ist für mich nicht in Ordnung." Trump zum Thema Abtreibung "Frauen sollten die Entscheidung über ihre Gesundheit selbst treffen können." Clinton zum Thema Abtreibung "Wenn Sie Präsidentin werden, wird es Chaos in den USA geben." Trump zu Clinton "Welche Art von Land wollen wir sein?" Clinton, bezogen auf die Bedeutung des US-Supreme-Courts "Ich habe mich nicht einmal bei meiner Ehefrau entschuldigt. Weil ich nichts getan habe." Trump zu den Vorwürfen mehrerer Frauen, er habe sie sexuell belästigt "Donald Trump denkt, dass es ihn groß macht, wenn er Frauen erniedrigt. Es macht ihn nur zu einem Rüpel." Clinton, bezogen auf die Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Trump "So eine üble Frau." Trump über Clinton

Auch der republikanische Vizekandidat Mike Pence sprach am Mittwoch bei einer Wahlkampfveranstaltung über die umstrittenen Aussagen Trumps. Sowohl er selbst als auch Donald Trump würden am 8. November "ein klares Ergebnis akzeptieren". Sie behielten sich aber das Recht vor, ein "fragwürdiges Ergebnis" anzufechten, sagte Pence in Reno im US-Bundesstaat Nevada. Außerdem: Die Medien würden bei der Interpretation von Trumps Äußerungen übertreiben.