Philippinen Trotz "Hurensohn" - Obama plauscht mit Duterte

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte bezeichnete US-Präsident Barack Obama als "Hurensohn" und sorgte damit für Empörung in den USA. Nun sind die beiden Staatschefs aufeinander zugegangen. Am Rande des Gipfeltreffens der Südostasiatischen Staatengemeinschaft (Asean) in Laos haben sie kurz und formlos miteinander gesprochen, sagte der philippinische Außenminister Perfecto Yasay.

Ursprünglich war geplant, dass sich die Staatschefs am Dienstag in Laos treffen sollten. Das Weiße Haus sagte das Gespräch ab, nachdem Duterte den US-Präsidenten beschimpft hatte. Er warnte Obama davor, sein rigoroses Vorgehen gegen Drogenkriminalität auf den Philippinen infrage zu stellen.

Duterte hat offen dazu aufgerufen, Rauschgifthändler umzubringen. Seit seinem Amtsantritt Ende Juni wurden schon mehr als 1000 Menschen bei Polizeieinsätzen getötet.