Obamas Erbe Das Märchen endet tragisch

Größer anzufangen als er ist kaum möglich: "Yes, we can", rief Barack Obama, damals vor über acht Jahren, es war eine andere Zeit, fast schon eine andere Welt, und "Change" war sein Zauberwort, der Wandel zum Besseren.

Der erste schwarze Präsident der USA weckte Hoffnungen bei Liberalen, Schwarzen, bei Minderheiten und im Ausland. Reporter schrieben über ihn als wäre er der Weltpräsident. Schon im ersten Jahr seiner Präsidentschaft erhielt er den Friedensnobelpreis. Es war ein Vorschuss auf die Erfüllung vieler Wünsche, die seine Bewunderer hatten.

Natürlich kann man aus solcher Höhe tief fallen, und am Ende dieser acht Jahre steht nun die Frage, was von Obamas Präsidentschaft bleiben wird. Bei ihm muss dies anders diskutiert werden, als bei vielen seiner Vorgänger, denn über seinem Vermächtnis liegt seit dem letzten Wahltag, dem 8. November 2016, ein Schatten.

Obama hat gekämpft für seine Wunschnachfolgerin Hillary Clinton, sie hätte Kontinuität im Weißen Haus gesichert. Mit dem Wahlsieg Donald Trumps steht jetzt aber fast alles zur Debatte. In wesentlichen Fragen will Trump Obamas Werk zunichtemachen. Von dessen Gesundheitsreform könnte so wenig überbleiben wie von den ambitionierten Zielen beim Klimaschutz oder dem Schutz für Migranten. War also alles umsonst?

