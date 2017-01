Letzte Pressekonferenz als US-Präsident Obama verteidigt Freilassung von Chelsea Manning

Bei seiner letzten Pressekonferenz vor den Hauptstadtjournalisten in Washington hat der scheidende US-Präsident Barack Obama seine Entscheidung verteidigt, die Strafe für die inhaftierte WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning herabzusetzen. "Ihr Urteil war gemessen an Strafen für andere Whistleblower unverhältnismäßig", sagte Obama am Mittwoch im Pressesaal des Weißen Hauses.

Manning soll nach der Anordnung des Präsidenten nun im Mai 2017 freikommen - statt im Jahr 2045. Sie war zu einer 35-jährigen Haftstrafe wegen Spionage und Verrats verurteilt worden, nachdem sie 700.000 vertrauliche Dokumente über die US-Armee und Diplomaten an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergegeben hatte. Damit deckte sie Kriegspraktiken der USA auf, die geheim bleiben sollten. Zusätzlich zu der Haftstrafe wurde die frühere Obergefreite degradiert und unehrenhaft aus der Armee entlassen. Gegen das Urteil hatte sie Berufung eingelegt. Manning war unter dem Namen Bradley Manning seit 2007 für die US-Streitkräfte im Irak stationiert.

Nach ihrer Verurteilung wollte Manning unter dem Namen Chelsea als Frau leben. Im April 2014 genehmigte ein US-Gericht die Namensänderung. Im Februar vergangenen Jahres erlaubte die US-Armee ihr dann auch eine Hormonbehandlung für eine Geschlechtsangleichung.

"Der Gerechtigkeit Genüge getan"

"Ich habe mir die Details des Manning-Falls angesehen, und ich fand, dass es unter Berücksichtigung aller Umstände absolut angemessen war, ihre Strafe herabzusetzen", sagte Obama bei seiner letzten Pressekonferenz. Die Strafe sei hart gewesen, Manning habe die Verantwortung für ihre Tat übernommen. "Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan, eine Botschaft wurde ausgesendet."

Die Haftverkürzung hatte scharfe Kritik in Militärkreisen ausgelöst. Der republikanische Senator John McCain, Amerikas bekanntester Kriegsveteran, hatte von einem "schweren Fehler" gesprochen, der Nachahmer ermutige und die militärische Disziplin untergrabe. "Ihre Haftstrafe mag in einigen Monaten enden, aber ihre Schande wird für immer bleiben."

Manning ist der bekannteste Name auf einer Liste von 64 Begnadigungen und 209 Straferlässen, die Obama zu Ende seiner am Freitag ablaufenden Amtszeit gewährte.