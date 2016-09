Obamas Rede vor der Uno Das Vermächtnis des Präsidenten

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen ist gemeinhin eine sehr ernste Veranstaltung, aber an diesem Dienstag gibt es einen kurzen Moment der Heiterkeit. Barack Obama steht am Podium, und der US-Präsident teilt eine Beobachtung, die er in seiner Amtszeit machte. "Viele Menschen glauben entweder, dass Washington an allen Problemen Schuld ist, oder dass Washington alle Probleme lösen muss", ruft er. "Und vielleicht glauben das auch in Washington zu viele."

Das ist eine gute Umschreibung eines Dilemmas, in dem amerikanische Außenpolitik seit jeher steckt, und ein passender Satz für eine Rede, die aus Obamas Sicht in vielerlei Hinsicht problematisch ist. Er spricht zum letzten Mal vor der Uno, in New York blicken bereits viele auf seine möglichen Nachfolger und pünktlich zum Ende seiner Amtszeit ist die Welt in großer Unruhe. Für den Präsidenten ist das deshalb unangenehm, weil er sich fragen lassen muss, welchen Anteil er und seine Regierung daran eigentlich haben.

Nun sind Reden vor der Uno selten geprägt von Selbstkritik, und auch Obama macht da keine Ausnahme. Allenfalls peripher streift der US-Präsident die Tagespolitik, im Großen und Ganzen ist es eine Rede über das Große und Ganze. Mehr Demokratie wagen, die Öffnung zulassen, die Vielfalt umarmen - das ist sein Appell. "Die Welt ist zu klein, als dass wir einfach eine Mauer bauen könnten, um uns vor den Folgen auf unsere Gesellschaften zu schützen", sagt er. Obama redet der Welt ins Gewissen, zum letzten Mal, wenn man so will, und es ist auch der Versuch, den versammelten Staatschefs zu signalisieren, dass Amerika alleine die globalen Probleme nicht lösen kann.

"Wir haben jetzt alle die Wahl"

Es ist ein feiner Auftritt, Obama kann solche Reden halten, in dem jeder seinen Platz und seine Funktion zu haben scheint. Sie passen zu ihm, jedenfalls hat es den Anschein. Hoffnung, Frieden, Dialog: Wer den Präsidenten reden hört, möchte selten widersprechen, aber natürlich wirken seine Auftritte auch ein wenig aus der Zeit gefallen, wenn man sie mit der Realität kontrastiert. Obama ahnt das. Er will deshalb auch die finsteren Kapitel dieser Zeit nicht verschweigen, den Vormarsch des Nationalismus, die Anziehungskraft fundamentalistischer Ideologien, die Kriege in Syrien und anderen Teilen der Erde. "Das ist das Paradox, das unsere Welt heutzutage charakterisiert", ruft er. "Wir haben jetzt alle die Wahl. Wir können den Weg nach vorne suchen, oder uns in eine gespaltene Welt zurückziehen."

Obama, das fällt auf, gibt sich erneut als Anwalt der jüngeren Generation. Ihr Ruf nach mehr Teilhabe und Mitsprache könne nirgends mehr ignoriert werden, sagt der US-Präsident. Donald Trump erwähnt Obama nicht, aber mit jeder Silbe wird klar, wie sehr seine Präsidentschaft das komplette Gegenteil der Vorstellungen des Republikaners verkörpert. Obama dekonstruiert das Konzept des "starken Mannes", sagt, dass sämtliche Politiker, die sich als solche sähen, irgendwann vor dem Dilemma stünden, entweder ihre Bevölkerung dauerhaft unterdrücken oder aber äußere Feinde zum Sündenbock machen zu müssen. Sehr offensiv wirbt er für eine Lösung der Flüchtlingskrise und mahnt zu einer Politik der "offenen Herzen": "Wir müssen uns vorstellen, wie es für uns und unsere Familien wäre, wenn das Unvorstellbare passiert."

Obama zieht außenpolitisch Bilanz

Verglichen mit dem Sound des amerikanischen Wahlkampfs sind diese Sätze äußerst wohltuend. Aber natürlich ist sein Auftritt auch eine elegante Lösung, seine eigene Bilanz möglichst vorteilhaft hineinweben zu können. Obama erwähnt den Ausgleich mit Kuba, den er angestoßen hat. Er spricht über den Friedensvertrag in Kolumbien, in dem seine Regierung eine Rolle gespielt hat und erwähnt das Atom-Abkommen mit Iran, um zu belegen, wie viel Macht die Diplomatie haben kann. Tatsächlich hat der US-Präsident die amerikanische Außenpolitik auf vielen Feldern verändert. Dazu gehört auch, dass Obama das Engagement der USA im Mittleren Osten zurückgefahren hat, nur ist noch längst nicht geklärt, wie weise das wirklich war.

Ein Drama nämlich wird besonders mit seiner Präsidentschaft verbunden bleiben: Der Bürgerkrieg in Syrien. Amerika, das muss sich Obama vorwerfen lassen, fehlte in dem so komplizierten Konflikt von Beginn an eine klare Strategie. Die US-Regierung ging stets von der Prämisse aus, sich nicht noch einmal so leichtfertig in einen Krieg zu begeben, wie einst im Irak, allerdings verhedderte sie sich dann in einer Mischung aus halbherzigem Engagement und diplomatischen Fehlern. Jetzt scheint der Konflikt völlig verfahren, die Aufkündigung des jüngsten Waffenstillstands und der tragische Angriff auf den Uno-Hilfskonvoi zeigen in aller Deutlichkeit, dass Obama einfach kein Fortschritt gelingen will.

Sehr konkret wird Obama beim Thema Syrien nicht. Im Hintergrund versucht sein Außenminister, den Waffenstillstand und die militärische Abstimmung mit Russland noch irgendwie zu retten. Obama belässt es auch hier bei einem Appell an die Weltgemeinschaft. "In Syrien gibt es keinen militärischen Sieg zu gewinnen", ruft er. "Wir müssen den harten Weg der Diplomatie weiterverfolgen."