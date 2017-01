Abschied von Barack Obama Wie ein Superstar

Donald Trump zieht am 20. Januar 2017 ins Weiße Haus, Barack Obama zieht ins Paradies, mit eigenem Strand. Außerdem hat das Anwesen, auf dem er bald wohl viel Zeit verbringen wird, einen Tennisplatz, ein Becken für Schildkröten und eine große Vergangenheit. Es liegt auf Hawaii, eine halbe Autostunde außerhalb von Honolulu, ein Küstenstreifen am Kalanianaole Highway, Hausnummer 41-505.

Auch wer noch nie auf Hawaii war, könnte das Anwesen schon mal gesehen haben - im Fernsehen, bei "Magnum", der legendären Krimiserie aus den Achtzigerjahren. In der Serie hieß das Haus "Robin's Nest", der Privatdetektiv Magnum, gespielt von Tom Selleck, wohnte dort zur Untermiete. Sein Dienstwagen war ein roter Ferrari.

Vergangenes Jahr wurde das Anwesen verkauft, für 8,7 Millionen Dollar, und in diesem Preis war der Ferrari nicht mal mit drin. Der Käufer versuchte, anonym zu bleiben, er versteckte sich hinter einer kurz zuvor gegründeten Briefkastenfirma. Vergebens, der Name des neuen Eigentümers sickerte durch: Marty Nesbitt, ein Geschäftsmann aus Chicago und ein alter Freund der Obamas.

Bei Barack Obamas Wahlkampagne 2008 war Nesbitt verantwortlich für die Finanzen, mittlerweile ist er Vorsitzender der Obama Foundation, der Stiftung des Noch-Präsidenten. Die beiden spielen gemeinsam Golf, am liebsten auf Hawaii, Obamas Heimat. Auch in diesem Jahr wird die Familie ihren Weihnachtsurlaub vermutlich auf der Insel verbringen. Bislang hat sie allerdings immer nur in der Nähe des "Magnum"-Anwesens gewohnt. Demnächst also die wohl berühmteste Immobilie Hawaiis als Ferienhaus? Ein Leben in der Kulisse einer nostalgisch verklärten Fernsehserie?

