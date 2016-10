Barack Obama zu Donald Trump "Er soll nicht herumheulen"

US-Präsident Barack Obama hat erneut gegen den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ausgeteilt. Der Kandidat solle aufhören, wegen einer angeblich gefälschten Wahl "herumheulen" und lieber die Wähler von sich überzeugen.

Es sei ohne Beispiel in der modernen Politikgeschichte, dass ein Kandidat eine Wahl, die noch gar nicht stattgefunden hat, schon vor dem Wahltag als "manipuliert" bezeichne. "Er jammert schon, bevor das Spiel überhaupt zu Ende ist", sagte Obama nach einem Treffen mit dem italienischen Regierungschef Matteo Renzi in Washington.

Obendrein sei Trumps Anbiederung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin "beispiellos in der US-Geschichte". Er selbst habe versucht, mit Putin einen konstruktiven Weg der Zusammenarbeit zu finden, so Obama. Putin habe dies jedoch durch Aggressionen, etwa in Georgien und der Ukraine erschwert. Besonders schwierig sei Putins Position in Syrien. "Statt mit uns zusammenarbeiten, hat er seine Unterstützung für das syrische Regime vergrößert", sagte Obama.

Trump umschmeichle Putin. Er sei mehr überrascht als besorgt, dass viele Mitglieder der republikanischen Partei, die bisher eine extrem feindselige Haltung zu Russland eingenommen haben, nun Trumps Haltung stützen. Der republikanische Kandidat hatte mehrmals positiv über den Kreml-Chef gesprochen und jüngst erklärt, er wolle Putin im Falle seiner Wahl in Moskau besuchen, möglichst noch vor seiner Amtseinführung im Januar.

Allerdings deutete eine aktuelle Umfrage im Auftrag der "Washington Post" derzeit darauf hin, dass ein Sieg Trumps am 8. November unwahrscheinlich ist: In den entscheidenden von 15 umkämpften Bundesstaaten liegt Hillary Clinton demnach mindestens vier Prozentpunkte vor ihrem Rivalen Trump. Die Prognose gelte unter Einbeziehung des libertären Kandidaten Gary Johnson und der Grünen-Kandidatin Jill Stein, schreibt die "Washington Post". Die Zeitung prognostiziert Clinton auf Basis der Berechnungen 304 Wahlmännerstimmen. 271 braucht ein Kandidat, um 45. US-Präsident zu werden.

Clinton und Trump treffen in der Nacht zum Donnerstag zu ihrer dritten TV-Debatte zusammen. SPIEGEL ONLINE berichtet live.