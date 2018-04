Ehemalige First Lady der USA Barbara Bush ist tot

Die frühere First Lady der USA, Barbara Bush, ist tot. Die Frau des ehemaligen Präsidenten George H. W. Bush starb am Dienstag im Alter von 92 Jahren, wie das Büro der Familie mitteilte. Schon im vergangenen Jahr musste Barbara Bush mehrfach im Krankenhaus behandelt werden, zuletzt hatte sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Anfang der Woche hatte sie sich gegen eine weitere medizinische Behandlung entschieden.

Die 92-Jährige war die älteste ehemalige First Lady der USA. Ihr silberweißes Haar, die Perlenkette und ihr warmer, unprätentiöser Umgang hatten ihr die Rolle als "Jedermanns Großmutter" eingebracht.

Als First Lady engagierte sich Barbara Bush in sozialen Projekten, etwa im Kampf gegen Obdachlosigkeit und Aids. In einem Krankenhaus für Krebspatienten wusch sie Kranke und kümmerte sich um die Sterbenden. Sie machte sich auch dafür stark, Erwachsenen Lesen und Schreiben beizubringen. 1984 schrieb sie ein Kinderbuch über ihre Familie aus der Sicht ihres Hundes Fred. 1990 folgte ein weiteres Buch, in dem sie aus der Perspektive der Hündin Millie über einen Tag im Weißen Haus berichtete. Es wurde zum Bestseller.

Die Bushs waren 73 Jahre lang verheiratet. Die beiden lernten sich bei einer Tanzveranstaltung kennen, als Barbara - Tochter eines millionenschweren Zeitschriftenverlegers aus einer Kleinstadt im Staat New York - gerade 16 Jahre alt war. Kurz bevor George H. W. als Pilot in den Zweiten Weltkrieg zog, verlobten sich die beiden. Sie heirateten im letzten Kriegsjahr 1945, nachdem er über dem Pazifik abgeschossen worden war und heimkehrte. Ihr Studium am renommierten Smith College im Staat Massachusetts hatte Barbara Bush abgebrochen.

Seitdem widmete sie sich ganz der Familie und den politischen Zielen ihres Mannes. Das Paar zog oft um, Bush war Botschafter bei den Vereinten Nationen, Diplomat in China und CIA-Direktor, bevor er 1988 ins höchste Amt der USA gewählt wurde.

Barbara und George H. W. Bush hatten sechs Kinder, von denen eines im Alter von drei Jahren starb. Ihr Sohn George W. Bush war von 2001 bis 2009 Präsident. Er nannte einst seine Mutter als Grund dafür, dass er so viele Frauen in seinem Führungsstab hatte. "Der Grund, warum ich die Ratschläge von Frauen schätze, die einen starken Willen haben und ihre Meinung vertreten, ist meine Mutter."

AFP Barbara und George H.W. Bush mit ihrem Sohn und dessen Ehefrau (2013)

Der zweitälteste Sohn Jeb Bush bewarb sich 2016 um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner und geriet dabei häufig mit seinem Konkurrenten Donald Trump aneinander. Barbara Bush unterstützte ihren Sohn Jeb im Vorwahlkampf mit Auftritten. In einem Interview machte sie deutlich, dass sie Trump für einen ungeeigneten Kandidaten halte.