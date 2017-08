Barcelona, Alcanar, Cambrils Chronologie der Anschläge in Spanien

Mittwoch, 16. August

In einem Wohnhaus in Alcanar, etwa 200 Kilometer südlich von Barcelona, kommt es zu einer Gasexplosion. Es werden Überreste von mindestens zwei Menschen gefunden, sieben Personen werden verletzt. Die Polizei sieht später "klare" Verbindungen zum Anschlag in Barcelona am Tag danach.

Bombers De La Generalitat/ Europa Press/ DPA Trümmer des Wohnhauses in Alcanar am Mittwoch

Donnerstag, 17. August

Um 16.50 Uhr rast ein Lieferwagen über die Flaniermeile Las Ramblas in Barcelona. 13 Menschen sterben, Dutzende werden verletzt. Schnell wird klar: Es handelt sich um einen Terroranschlag.

AFP Der Lieferwagen wird in Barcelona abtransportiert

Am Abend gibt der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont bekannt, dass zwei Verdächtige festgenommen wurden.

Die IS-Terrormiliz reklamiert laut ihrem Sprachrohr Amak den Terroranschlag in Barcelona für sich.

Freitag, 18. August

Die Polizei rückt am frühen Morgen zu einem Einsatz im Küstenort Cambrils aus. Fünf mutmaßliche Attentäter, die wohl einen Anschlag verüben wollten, werden getötet. Zuvor hatten sie auf der Flucht mit dem Wagen mehrere Menschen verletzt. Eine Frau stirbt später.

AP Polizisten am Auto, in dem die Angreifer gesessen haben

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler steckt hinter den Attacken von Barcelona und Cambrils eine organisierte Islamisten-Zelle. Die Terroristen hätten sich vermutlich längere Zeit in Alcanar vorbereitet.

Die Polizei gibt im Laufe des Tages die Festnahme von zwei weiteren Verdächtigen bekannt.

Das Auswärtige Amt teilt in Berlin mit, dass 13 Deutsche in Barcelona teils lebensgefährlich verletzt wurden.

Samstag, 19. August

Die Polizei hat Zweifel, dass der bisherige Hauptverdächtige tatsächlich der Fahrer des Tatfahrzeugs von Barcelona war. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich nun auf den 22 Jahre alten Marokkaner Younes Abouyaaqoub.

MOSSOS DESQUADRA/AFP Verdächtiger Younes Abouyaaqoub

Sicherheitskräfte suchen am Morgen nach Medienberichten in Ripoll im Haus eines Imams nach DNA-Proben. Es gebe die Vermutung, dass es sich bei einer der Leichen, die in der zerstörten Wohnung in Alcanar gefunden worden waren, um den muslimischen Geistlichen handeln könnte. Der Imam Abdelbaki Es Satty soll Kopf der Zelle sein.

AP Wohnung von Abdelbaki Es Satty

Der IS reklamiert in einer über das Internet verbreiteten Erklärung die Angriffe für sich.

Die spanische Regierung hält die Terrorzelle für zerschlagen, die katalanischen Behörden widersprechen zunächst.

Sonntag, 20. August

Die Mutter des Hauptverdächtigen fordert ihren Sohn Medienberichten zufolge zur Aufgabe auf. Es ist nach wie vor nicht klar, ob sich der Marokkaner auf der Flucht befindet.

In der Basilika Sagrada Família gedenken Hunderte in einer Trauerfeier der Terroropfer. Darunter sind auch das spanische Königspaar Felipe VI. und Letizia, Ministerpräsident Mariano Rajoy und der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa.

Sergio Barrenechea/ POOL/ EPA/ REX/ Shutterstock Trauerfeier in der Sagrada Familia

Die katalanische Polizei teilt mit, sie sei "sehr nah an einer Person dran, die mit beiden Attentaten in Verbindung steht". Die Rolle dieses Verdächtigen bleibt zunächst offen.

Die katalanischen Behörden schließen sich der Einschätzung an, die Terrorzelle sei zerschlagen. Derweil werden deren Strukturen und mögliche Pläne immer deutlicher.

Montag, 21. August