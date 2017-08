Terror in Spanien Was wo passiert ist

An vier Orten in Spanien ist es seit Mittwoch zu Zwischenfällen gekommen. Klicken Sie sich durch die Übersichtskarte um zu erfahren, was wo wann passiert ist.

Detailkarte: In Barcelona starben am Donnerstagabend 13 Menschen, als ein Lieferwagen in eine Menschenmenge auf der Prachtmeile Las Ramblas fuhr. Es gab mehr als 100 Verletzte.

SPIEGEL ONLINE

In dem Küstenort Cambrils, rund 120 Kilometer südwestlich von Barcelona wurden fünf mutmaßlich Terrorverdächtige bei einer Schießerei mit der Polizei getötet. Sie sollen vorher versucht haben, ebenfalls mit ihrem Auto Passanten zu töten.