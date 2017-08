Spanien Polizei erschießt Terror-Verdächtigen nahe Barcelona

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Die katalanische Polizei hat in Subirats westlich von Barcelona einen Mann erschossen. Der Verdächtige habe möglicherweise einen Sprengstoffgürtel getragen, teilte die Behörde mit.

Ein Roboter untersuche derzeit, ob der Sprengstoffgürtel echt gewesen sei, teilte die Polizei bei Twitter mit. Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Mann um den Haupttäter des Anschlags von Barcelona handeln. Das bestätigte die Polizei zunächst nicht.

Die Behörden fahnden seit dem Wochenende nach dem 22 Jahre alten Marokkaner Younes Abouyaaqoub. Er soll am vergangenen Donnerstag den weißen Lieferwagen in eine Menschenmenge auf Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas gelenkt haben. Bei dem Terroranschlag starben insgesamt 15 Menschen. Auf der Flucht soll der 22-Jährige einen weiteren Mann erstochen haben, um an dessen Auto zu gelangen. Die Polizei hatt im In- und Ausland nach Abouyaaqoub gefahndet.

